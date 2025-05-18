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Игры прибалтов. Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Игры прибалтов. Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера
Игры прибалтов. Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера - 18.05.2025, ПРАЙМ
Игры прибалтов. Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера
Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из эстонского порта Силламяэ в направлении Роттердама, следуя... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T21:30+0300
2025-05-18T21:34+0300
политика
эстония
обвинение
россия
танкер
задержание
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из эстонского порта Силламяэ в направлении Роттердама, следуя через территориальные воды России. Об этом заявили в Департаменте транспорта Эстонии, передает эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.Как сообщается, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сначала обвинил Россию в "непредсказуемом поведении", но вскоре, по сути, сам себя опроверг, отметив, что случившееся стало следствием давления стран Прибалтики на так называемый теневой флот РФ."Это однозначно связано с тем, что мы начали оказывать давление на теневой флот России", - заявил глава МИД, после чего сообщил, что впредь суда, заходящие в порт Силламяэ и выходящие из него, не будут заходить в территориальные воды Российской Федерации."Да, для крупных судов это немного сложнее и опаснее из-за отмелей, но мы справимся", - заверил Цахкна.Примечательно, что глава МИД в то же время вспомнил, как ранее в мае корабли ВМС Эстонии при поддержке польской авиации попытались задержать в нейтральных водах Балтики танкер Jaguar, направлявшийся под флагом Габона в российский порт. Попытка задержания была прекращена после того, как в небе в районе инцидента появился российский истребитель Су-35. По этом поводу Цахкна заявил, что визит авиации России в воздушное пространство НАТО — "очень серьезный случай".
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эстония, обвинение, россия, танкер, задержание
Политика, ЭСТОНИЯ, обвинение, РОССИЯ, танкер, задержание
21:30 18.05.2025 (обновлено: 21:34 18.05.2025)
 
Игры прибалтов. Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера

ERR: Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из эстонского порта Силламяэ в направлении Роттердама, следуя через территориальные воды России. Об этом заявили в Департаменте транспорта Эстонии, передает эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.
Как сообщается, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сначала обвинил Россию в "непредсказуемом поведении", но вскоре, по сути, сам себя опроверг, отметив, что случившееся стало следствием давления стран Прибалтики на так называемый теневой флот РФ.
"Это однозначно связано с тем, что мы начали оказывать давление на теневой флот России", - заявил глава МИД, после чего сообщил, что впредь суда, заходящие в порт Силламяэ и выходящие из него, не будут заходить в территориальные воды Российской Федерации.
"Да, для крупных судов это немного сложнее и опаснее из-за отмелей, но мы справимся", - заверил Цахкна.
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4 мая, 15:04
Примечательно, что глава МИД в то же время вспомнил, как ранее в мае корабли ВМС Эстонии при поддержке польской авиации попытались задержать в нейтральных водах Балтики танкер Jaguar, направлявшийся под флагом Габона в российский порт. Попытка задержания была прекращена после того, как в небе в районе инцидента появился российский истребитель Су-35. По этом поводу Цахкна заявил, что визит авиации России в воздушное пространство НАТО — "очень серьезный случай".
 
ПолитикаЭСТОНИЯобвинениеРОССИЯтанкерзадержание
 
 
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