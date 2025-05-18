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В Приднестровье прокомментировали размещение немецких военных в Молдавии - 18.05.2025, ПРАЙМ
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В Приднестровье прокомментировали размещение немецких военных в Молдавии
В Приднестровье прокомментировали размещение немецких военных в Молдавии - 18.05.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье прокомментировали размещение немецких военных в Молдавии
Размещение консультативной группы вооруженных сил Германии в Молдавии является частью подготовки Евросоюза к войне с Российской Федерацией, заявил РИА Новости... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T13:04+0300
2025-05-18T13:04+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Размещение консультативной группы вооруженных сил Германии в Молдавии является частью подготовки Евросоюза к войне с Российской Федерацией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о размещении в республике консультативной группы вооруженных сил Германии в рамках подписанного в Берлине молдавско-германского межправительственного соглашения. По данным пресс-службы минобороны Молдавии, согласно этому документу предусмотрена программа помощи и углубление военного сотрудничество между странами в период усиления присутствия НАТО в регионе. "Прибытие немецких военных "консультантов" в Кишинёв является эпизодом европолитики наших дней. А сама европолитика и есть курс на новую войну, которую ЕС, судя по всему, планирует вести своими силами против России в конце 2020-х - начале 2030-х годов. Евросоюз сейчас к этой войне готовится", - сказал Сафонов. Депутат Верховного совета ПМР считает, что в последние недели после прихода канцлера Германии Фридриха Мерца формируется "евроглобалистский военно-политический блок", в котором состоят Великобритания, Франция и Германия. По его словам, все три страны "прицеливаются" к бывшей Молдавской ССР. "Немцы открывают консультативный пункт Бундесвера в Кишинёве. Это начало работы по переформатированию национальной армии Молдовы в войско образца НАТО через постоянные советы и практическую работу по снабжению Кишинёва разведданными и тому подобное", - отметил Сафонов. Он также напомнил, что, по сообщениям СМИ, Франция и Великобритания давно планируют через Румынию и Молдову отправить войска на юг Украины и де-факто захватить Черноморское побережье. По его словам, главная цель таких действий – захват города Одесса. "Возможно, немцев интересует контроль над самой Молдовой. Но тут будут сопротивляться румыны, замахивающиеся на поглощение всей бывшей Советской Молдавии. Как видим, это целый клубок межгосударственных противоречий и одновременно общих задач в борьбе с Россией. А это уже общеглобалистский проект. Поэтому риск новой войны на Днестре объективно возрастёт", - подытожил Сафонов. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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россия, молдавия, германия, кишинев, нато, ес, приднестровье
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ГЕРМАНИЯ, Кишинев, НАТО, ЕС, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
13:04 18.05.2025
 
В Приднестровье прокомментировали размещение немецких военных в Молдавии

Депутат Сафонов: размещение военных ФРГ в Молдавии является частью плана ЕС по войне с РФ

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Размещение консультативной группы вооруженных сил Германии в Молдавии является частью подготовки Евросоюза к войне с Российской Федерацией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о размещении в республике консультативной группы вооруженных сил Германии в рамках подписанного в Берлине молдавско-германского межправительственного соглашения. По данным пресс-службы минобороны Молдавии, согласно этому документу предусмотрена программа помощи и углубление военного сотрудничество между странами в период усиления присутствия НАТО в регионе.
"Прибытие немецких военных "консультантов" в Кишинёв является эпизодом европолитики наших дней. А сама европолитика и есть курс на новую войну, которую ЕС, судя по всему, планирует вести своими силами против России в конце 2020-х - начале 2030-х годов. Евросоюз сейчас к этой войне готовится", - сказал Сафонов.
Депутат Верховного совета ПМР считает, что в последние недели после прихода канцлера Германии Фридриха Мерца формируется "евроглобалистский военно-политический блок", в котором состоят Великобритания, Франция и Германия. По его словам, все три страны "прицеливаются" к бывшей Молдавской ССР.
"Немцы открывают консультативный пункт Бундесвера в Кишинёве. Это начало работы по переформатированию национальной армии Молдовы в войско образца НАТО через постоянные советы и практическую работу по снабжению Кишинёва разведданными и тому подобное", - отметил Сафонов.
Он также напомнил, что, по сообщениям СМИ, Франция и Великобритания давно планируют через Румынию и Молдову отправить войска на юг Украины и де-факто захватить Черноморское побережье. По его словам, главная цель таких действий – захват города Одесса.
"Возможно, немцев интересует контроль над самой Молдовой. Но тут будут сопротивляться румыны, замахивающиеся на поглощение всей бывшей Советской Молдавии. Как видим, это целый клубок межгосударственных противоречий и одновременно общих задач в борьбе с Россией. А это уже общеглобалистский проект. Поэтому риск новой войны на Днестре объективно возрастёт", - подытожил Сафонов.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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13 апреля, 08:21
 
РОССИЯМОЛДАВИЯГЕРМАНИЯКишиневНАТОЕСПРИДНЕСТРОВЬЕ
 
 
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