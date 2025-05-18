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Россия и Сербия обсудят долгосрочный договор на поставку российского газа

Россия и Сербия обсудят долгосрочный договор на поставку российского газа - 18.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Сербия обсудят долгосрочный договор на поставку российского газа

Российская и сербская стороны в настоящий момент обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиардов кубических метров газа в год сроком на... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T14:28+0300

2025-05-18T14:28+0300

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БЕЛГРАД, 18 мая – ПРАЙМ. Российская и сербская стороны в настоящий момент обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиардов кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. Президент Сербии Александр Вучич заявил 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве они открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии. Баятович находился тогда в России в составе сербской делегации и на минувшей неделе снова был на переговорах с "Газпромом". "У нас будет 2,5 миллиарда (кубических метров газа – ред.) в год как минимум на три года, максимум на 10 лет. Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций. То есть из РФ восемь плюс четыре миллиона кубометров (в сутки – ред.), эти дополнительные объемы самые рискованные для определения договором. Также будет 2 миллиона (кубометров в сутки – ред.) из Азербайджана. И еще будет два-три миллиона (кубометров в сутки – ред.) из Венгрии, будем резервировать в Венгрии. Так что, мы, что касается отопительного сезона и объемов газа, абсолютно обеспечены. Расчет будет по „нефтяной формуле“ (связанный с ценой нефти – ред.) с элементом биржевых цен... И мы должны договориться о том, как быть с рисками по этому договору", - сообщил Баятович в эфире TV Prva и высказал надежду, что новый договор с российской стороной будет заключен до истечения срока нынешнего 31 мая. Глава энергетической госкомпании подчеркнул, что потребление Сербией в первую очередь ее промышленностью газа растет и зимой достигло 18 миллионов кубометров в сутки. На газ приходится уже свыше 20% произведенной в Сербии энергии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа". Джедович-Ханданович сообщила 8 апреля, что сербская сторона при участии российской стороны начала расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор до объема в 750 миллионов кубических метров. Объемы ПХГ Банатски-Двор на севере Сербии, который пополам используют госкомпания "Србиягаз" и "Газпром", сейчас составляет около 500 миллионов кубометров. Генеральный директор компании "Србиягаз" Баятович рассказал в начале февраля, что сербская сторона в переговорах по новому договору о газоснабжении с РФ рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из РФ на срок от 3 до 10 лет. На отопительный сезон 2024-2025 годов была достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии, "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии.

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россия, сербия, газ, србиягаз, газпром