https://1prime.ru/20250518/gosperevorot-857692357.html

В Госдуме сообщили о готовящемся в Румынии госперевороте

В Госдуме сообщили о готовящемся в Румынии госперевороте - 18.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме сообщили о готовящемся в Румынии госперевороте

Опасаясь победы лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симиона, евробюрократы совместно с мэром Бухареста Никушором Даном... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T21:10+0300

2025-05-18T21:10+0300

2025-05-18T21:10+0300

происшествия

госдума

румыния

госпереворот

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Опасаясь победы лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симиона, евробюрократы совместно с мэром Бухареста Никушором Даном готовят государственный переворот в Румынии, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Официальный представитель МВД Румынии, комиссар Моника Дажбог сообщила журналистам, что ведомство зарегистрировало 140 сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования на президентских выборах. "В Румынии согласно закрытым exit poll во втором туре президентских выборов лидирует правый консерватор, евроскептик и антиглобалист Джордже Симион… Опасаясь его победы, евробюрократы совместно с просоросовским кандидатом Никушором Даном готовят госпереворот", - сообщила Аршинова. Депутат Госдумы рассказала, что Симион известен своей конструктивной позицией по выстраиванию румыно-российских отношений и прекращению финансирования режима Владимира Зеленского. По ее словам, захват власти может быть осуществлен через фальсификацию итогов голосования. "Румынский народ устал от политических манипуляций, и если станет понятно, что у него отнимают победу, то сопротивление неизбежно, вплоть до гражданского конфликта", - добавила политик. Аршинова отметила, что в этом самое активное участие в политических махинациях принимает президент Молдавии Майя Санду. Парламентарий уточнила, что Санду занята фальсификацией голосования на румынских избирательных участках в республики Молдавии. "Сегодня мы видим сговор мировой закулисы против выбора румынского народа, который не хочет быть игрушкой в руках евроглобалистов", - сказала Аршинова. Первый тур президентских выборов состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://1prime.ru/20250518/vybory-857690924.html

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госдума, румыния, госпереворот