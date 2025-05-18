https://1prime.ru/20250518/gosperevorot-857692357.html
В Госдуме сообщили о готовящемся в Румынии госперевороте
В Госдуме сообщили о готовящемся в Румынии госперевороте - 18.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме сообщили о готовящемся в Румынии госперевороте
Опасаясь победы лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симиона, евробюрократы совместно с мэром Бухареста Никушором Даном... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T21:10+0300
2025-05-18T21:10+0300
2025-05-18T21:10+0300
происшествия
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госпереворот
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Опасаясь победы лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симиона, евробюрократы совместно с мэром Бухареста Никушором Даном готовят государственный переворот в Румынии, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Официальный представитель МВД Румынии, комиссар Моника Дажбог сообщила журналистам, что ведомство зарегистрировало 140 сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования на президентских выборах. "В Румынии согласно закрытым exit poll во втором туре президентских выборов лидирует правый консерватор, евроскептик и антиглобалист Джордже Симион… Опасаясь его победы, евробюрократы совместно с просоросовским кандидатом Никушором Даном готовят госпереворот", - сообщила Аршинова. Депутат Госдумы рассказала, что Симион известен своей конструктивной позицией по выстраиванию румыно-российских отношений и прекращению финансирования режима Владимира Зеленского. По ее словам, захват власти может быть осуществлен через фальсификацию итогов голосования. "Румынский народ устал от политических манипуляций, и если станет понятно, что у него отнимают победу, то сопротивление неизбежно, вплоть до гражданского конфликта", - добавила политик. Аршинова отметила, что в этом самое активное участие в политических махинациях принимает президент Молдавии Майя Санду. Парламентарий уточнила, что Санду занята фальсификацией голосования на румынских избирательных участках в республики Молдавии. "Сегодня мы видим сговор мировой закулисы против выбора румынского народа, который не хочет быть игрушкой в руках евроглобалистов", - сказала Аршинова. Первый тур президентских выборов состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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госдума, румыния, госпереворот
Происшествия, Госдума, РУМЫНИЯ, госпереворот
В Госдуме сообщили о готовящемся в Румынии госперевороте
Депутат ГД: евробюрократы с мэром Бухареста готовят госпереворот в Румынии
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Опасаясь победы лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симиона, евробюрократы совместно с мэром Бухареста Никушором Даном готовят государственный переворот в Румынии, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Официальный представитель МВД Румынии, комиссар Моника Дажбог сообщила журналистам, что ведомство зарегистрировало 140 сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования на президентских выборах.
"В Румынии согласно закрытым exit poll во втором туре президентских выборов лидирует правый консерватор, евроскептик и антиглобалист Джордже Симион… Опасаясь его победы, евробюрократы совместно с просоросовским кандидатом Никушором Даном готовят госпереворот", - сообщила Аршинова.
Депутат Госдумы рассказала, что Симион известен своей конструктивной позицией по выстраиванию румыно-российских отношений и прекращению финансирования режима Владимира Зеленского.
МВД Румынии раскрыло данные о количестве нарушений на выборах
По ее словам, захват власти может быть осуществлен через фальсификацию итогов голосования.
"Румынский народ устал от политических манипуляций, и если станет понятно, что у него отнимают победу, то сопротивление неизбежно, вплоть до гражданского конфликта", - добавила политик.
Аршинова отметила, что в этом самое активное участие в политических махинациях принимает президент Молдавии Майя Санду. Парламентарий уточнила, что Санду занята фальсификацией голосования на румынских избирательных участках в республики Молдавии.
"Сегодня мы видим сговор мировой закулисы против выбора румынского народа, который не хочет быть игрушкой в руках евроглобалистов", - сказала Аршинова.
Первый тур президентских выборов состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.