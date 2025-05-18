https://1prime.ru/20250518/iran-857686621.html

Иран не будет производить ядерное оружие, заявил МИД страны

Иран не будет производить ядерное оружие, заявил МИД страны - 18.05.2025, ПРАЙМ

Иран не будет производить ядерное оружие, заявил МИД страны

Иранская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран не собирается производить ядерное оружие, заявил глава МИД исламской... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T14:11+0300

2025-05-18T14:11+0300

2025-05-18T14:11+0300

вооружения

иран

сша

ядерное оружие

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ТЕГЕРАН, 18 мая – ПРАЙМ. Иранская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран не собирается производить ядерное оружие, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в ходе форума "Тегеранский диалог".В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока. "Иран, как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), никогда не стремился к производству ядерного оружия, исходя из своих религиозных и моральных принципов… Мы всегда старались развеять обоснованную обеспокоенность международного сообщества относительно ядерной программы нашей страны посредством взаимодействия и принципа транспарентности", - сказал Аракчи. Иран и США провели 11 мая четвертый раунд переговоров оп иранской ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://1prime.ru/20250518/iran-857684907.html

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иран, сша, ядерное оружие