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Иран одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией

Иран одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией - 18.05.2025, ПРАЙМ

Иран одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией

Комиссия иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнёрстве Москвы... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T15:55+0300

2025-05-18T15:55+0300

2025-05-18T15:55+0300

политика

иран

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партнерство

стратегическое партнерство

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ТЕГЕРАН, 18 мая – ПРАЙМ. Комиссия иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнёрстве Москвы и Тегерана, заявил член парламентской комиссии Моджтаба Зарейи. "Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета (парламента - ред.)", - сказал Зарейи, слова которого передает иранское госагентство Fars. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был направлен в иранский парламент в начале мая. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, договор активно проходит стадии, необходимые для его ратификации. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.

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иран, тегеран, россия, партнерство, стратегическое партнерство