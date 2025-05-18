https://1prime.ru/20250518/makron-857688682.html

"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина

"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина - 18.05.2025, ПРАЙМ

"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен отреагировать на "цинизм" российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. С таким призывом выступил... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T16:10+0300

2025-05-18T16:10+0300

2025-05-18T16:12+0300

политика

эммануэль макрон

дональд трамп

владимир путин

конфликт на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_5866977660c6d053078bd627dd0f1ae9.jpg

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен отреагировать на "цинизм" российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает французский ТВ-канал BFMTV. Как считает Макрон, в ответ на действия Путина на украинском треке глава Белого Дома должен оказать на него соответствующее воздействие."На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это", – заявил глава Пятой республики.Недавно в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, по итогам которых стороны согласовали обмен пленными 1000 на 1000 и договорились подготовить требования для прекращения огня. Однако европейские лидеры продолжили призывать Россию к немедленному прекращению огня и согласиться на 30-дневное перемирие, то есть выполнить условия ранее выдвинутого Кремлю ультиматума, от которого решили не отказываться.

https://1prime.ru/20250513/makron-857541319.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, конфликт на украине