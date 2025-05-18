https://1prime.ru/20250518/makron-857688682.html
"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина
"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен отреагировать на "цинизм" российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. С таким призывом выступил... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T16:10+0300
2025-05-18T16:10+0300
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политика
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен отреагировать на "цинизм" российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает французский ТВ-канал BFMTV. Как считает Макрон, в ответ на действия Путина на украинском треке глава Белого Дома должен оказать на него соответствующее воздействие."На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это", – заявил глава Пятой республики.Недавно в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, по итогам которых стороны согласовали обмен пленными 1000 на 1000 и договорились подготовить требования для прекращения огня. Однако европейские лидеры продолжили призывать Россию к немедленному прекращению огня и согласиться на 30-дневное перемирие, то есть выполнить условия ранее выдвинутого Кремлю ультиматума, от которого решили не отказываться.
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эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, конфликт на украине
Политика, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Конфликт на Украине
"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина
Макрон призвал Трампа отреагировать на "цинизм Путина"
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен отреагировать на "цинизм" российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает французский ТВ-канал BFMTV
.
Как считает Макрон, в ответ на действия Путина на украинском треке глава Белого Дома должен оказать на него соответствующее воздействие.
"На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это", – заявил глава Пятой республики.
Макрон не исключил введения новых санкций против России "в ближайшие дни"
Недавно в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, по итогам которых стороны согласовали обмен пленными 1000 на 1000 и договорились подготовить требования для прекращения огня. Однако европейские лидеры продолжили призывать Россию к немедленному прекращению огня и согласиться на 30-дневное перемирие, то есть выполнить условия ранее выдвинутого Кремлю ультиматума, от которого решили не отказываться.