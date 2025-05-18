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"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина - 18.05.2025, ПРАЙМ
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"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина
"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен отреагировать на "цинизм" российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. С таким призывом выступил... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T16:10+0300
2025-05-18T16:12+0300
политика
эммануэль макрон
дональд трамп
владимир путин
конфликт на украине
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен отреагировать на "цинизм" российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает французский ТВ-канал BFMTV. Как считает Макрон, в ответ на действия Путина на украинском треке глава Белого Дома должен оказать на него соответствующее воздействие."На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это", – заявил глава Пятой республики.Недавно в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, по итогам которых стороны согласовали обмен пленными 1000 на 1000 и договорились подготовить требования для прекращения огня. Однако европейские лидеры продолжили призывать Россию к немедленному прекращению огня и согласиться на 30-дневное перемирие, то есть выполнить условия ранее выдвинутого Кремлю ультиматума, от которого решили не отказываться.
https://1prime.ru/20250513/makron-857541319.html
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эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, конфликт на украине
Политика, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Конфликт на Украине
16:10 18.05.2025 (обновлено: 16:12 18.05.2025)
 
"Ведет себя цинично". Макрон призвал Трампа повлиять на Путина

Макрон призвал Трампа отреагировать на "цинизм Путина"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен отреагировать на "цинизм" российского лидера Владимира Путина в отношении Украины. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает французский ТВ-канал BFMTV.
Как считает Макрон, в ответ на действия Путина на украинском треке глава Белого Дома должен оказать на него соответствующее воздействие.
"На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю – даже убежден – что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это", – заявил глава Пятой республики.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Макрон не исключил введения новых санкций против России "в ближайшие дни"
13 мая, 21:45
Недавно в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, по итогам которых стороны согласовали обмен пленными 1000 на 1000 и договорились подготовить требования для прекращения огня. Однако европейские лидеры продолжили призывать Россию к немедленному прекращению огня и согласиться на 30-дневное перемирие, то есть выполнить условия ранее выдвинутого Кремлю ультиматума, от которого решили не отказываться.
 
ПолитикаЭммануэль МакронДональд ТрампВладимир ПутинКонфликт на Украине
 
 
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