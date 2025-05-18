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Европа пока не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил Мерц - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Европа пока не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил Мерц
Европа пока не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил Мерц - 18.05.2025, ПРАЙМ
Европа пока не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил Мерц
Европа не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джоржей Мелони, его слова... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T08:11+0300
2025-05-18T08:11+0300
политика
европа
фридрих мерц
эммануэль макрон
украина
владимир мединский
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Европа не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джоржей Мелони, его слова передает dpa."По словам Мерца, в настоящее время Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией", — говорится в материале.Как заявил канцлер, сейчас больше внимания необходимо уделить проработке формата продолжения переговоров между Россией и Украиной."Следующим шагом должно стать уточнение формата мирных переговоров и определение того, какие гарантии безопасности могут однажды понадобиться Украине", — сказал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о размещении иностранного контингента на Украине преждевременно. Ранее пресс-секретарь президента также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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европа, фридрих мерц, эммануэль макрон, украина, владимир мединский
Политика, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, Владимир Мединский
08:11 18.05.2025
 
Европа пока не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил Мерц

Мерц: Европа старается уделить больше внимания продлению диалога России и Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Европа не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джоржей Мелони, его слова передает dpa.
"По словам Мерца, в настоящее время Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией", — говорится в материале.
Как заявил канцлер, сейчас больше внимания необходимо уделить проработке формата продолжения переговоров между Россией и Украиной.
"Следующим шагом должно стать уточнение формата мирных переговоров и определение того, какие гарантии безопасности могут однажды понадобиться Украине", — сказал он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.
Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о размещении иностранного контингента на Украине преждевременно. Ранее пресс-секретарь президента также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Мерц анонсировал принятие нового пакета санкций ЕС против России во вторник
15 мая, 22:49
 
ПолитикаЕВРОПАФридрих МерцЭммануэль МакронУКРАИНАВладимир Мединский
 
 
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