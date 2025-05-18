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Европа пока не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил Мерц

Европа пока не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил Мерц - 18.05.2025, ПРАЙМ

Европа пока не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил Мерц

Европа не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джоржей Мелони, его слова... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T08:11+0300

2025-05-18T08:11+0300

2025-05-18T08:11+0300

политика

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фридрих мерц

эммануэль макрон

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Европа не обсуждает вопрос отправки войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джоржей Мелони, его слова передает dpa."По словам Мерца, в настоящее время Европа далека от разговоров о размещении войск на Украине, поскольку все усилия сосредоточены на безоговорочном прекращении огня с Россией", — говорится в материале.Как заявил канцлер, сейчас больше внимания необходимо уделить проработке формата продолжения переговоров между Россией и Украиной."Следующим шагом должно стать уточнение формата мирных переговоров и определение того, какие гарантии безопасности могут однажды понадобиться Украине", — сказал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о размещении иностранного контингента на Украине преждевременно. Ранее пресс-секретарь президента также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

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европа, фридрих мерц, эммануэль макрон, украина, владимир мединский