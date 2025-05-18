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Мерц поговорит с Трампом перед его вероятным разговором с Путиным
Мерц поговорит с Трампом перед его вероятным разговором с Путиным - 18.05.2025, ПРАЙМ
Мерц поговорит с Трампом перед его вероятным разговором с Путиным
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует вновь поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии возможного телефонного разговора американского лидера с... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T15:33+0300
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БЕРЛИН, 18 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует вновь поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии возможного телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на комментарий Мерца журналистам. Трамп накануне заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом. "Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы еще раз поговорим - четыре главы государств и правительств - с президентом США", - приводит газета комментарий Мерца журналистам в Риме. Канцлер ФРГ добавил, что можно только надеяться, что теперь будет достигнут дальнейший прогресс. По его словам, он уже обсудил с госсекретарем США Марко Рубио возможный телефонный разговор Трампа и Путина, анонсированный президентом Соединенных Штатов. В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с Трампом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
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фрг, фридрих мерц, сша, дональд трамп, россия, владимир путин
ФРГ, Фридрих Мерц, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин
Мерц поговорит с Трампом перед его вероятным разговором с Путиным
Bild: Мерц планирует поговорить с Трампом в преддверии его телефонного разговора с Путиным
БЕРЛИН, 18 мая - ПРАЙМ.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует вновь поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии возможного телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Bild
со ссылкой на комментарий Мерца журналистам.
Трамп накануне заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
"Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы еще раз поговорим - четыре главы государств и правительств - с президентом США", - приводит газета комментарий Мерца журналистам в Риме. Канцлер ФРГ добавил, что можно только надеяться, что теперь будет достигнут дальнейший прогресс.
По его словам, он уже обсудил с госсекретарем США Марко Рубио возможный телефонный разговор Трампа и Путина, анонсированный президентом Соединенных Штатов.
В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с Трампом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
Рубио сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа