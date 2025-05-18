https://1prime.ru/20250518/merts-857690365.html
В МИД РФ объяснили, почему нельзя верить миролюбивым заверениям Мерца
В МИД РФ объяснили, почему нельзя верить миролюбивым заверениям Мерца - 18.05.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ объяснили, почему нельзя верить миролюбивым заверениям Мерца
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не верить в заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять киевскому режиму... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T18:09+0300
2025-05-18T18:09+0300
2025-05-18T18:10+0300
политика
фридрих мерц
военная помощь украине
taurus
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не верить в заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять киевскому режиму крылатые ракеты Taurus и выразила мнение, что за этими словами стоит только желание вывести обсуждение данного вопроса из публичной плоскости. Мерц ранее заявил телеканалу ZDF, что Германия в настоящее время не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, этот шаг потребует длительного обучения военных. При этом он отметил, что изначально в Германии не стоило вести в публичной плоскости дебаты о поставках Taurus. "Казалось бы, вот оно - подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьезных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера - вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на слова Мерца о том, что публичная дискуссия о передаче Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для ФРГ. "То есть для Берлина императивом является не мир, а "агрессивные нарративы" в совокупности с изничтожением свободы слова и законности принятия смертоносных для Европы решений", - резюмировала Захарова. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
https://1prime.ru/20250515/zakharova-857606716.html
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фридрих мерц, военная помощь украине, taurus, мария захарова
Политика, Фридрих Мерц, военная помощь Украине, TAURUS, Мария Захарова
В МИД РФ объяснили, почему нельзя верить миролюбивым заверениям Мерца
Захарова: Мерц хочет вывести поставку Киеву ракет Taurus из публичного дискурса
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не верить в заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии планов поставлять киевскому режиму крылатые ракеты Taurus и выразила мнение, что за этими словами стоит только желание вывести обсуждение данного вопроса из публичной плоскости.
Мерц ранее заявил телеканалу ZDF, что Германия в настоящее время не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, этот шаг потребует длительного обучения военных. При этом он отметил, что изначально в Германии не стоило вести в публичной плоскости дебаты о поставках Taurus.
"Казалось бы, вот оно - подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьезных переговоров. Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера - вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание на слова Мерца о том, что публичная дискуссия о передаче Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для ФРГ.
Захарова посмеялась над словами Рютте и Барро о "мяче" на стороне России
"То есть для Берлина императивом является не мир, а "агрессивные нарративы" в совокупности с изничтожением свободы слова и законности принятия смертоносных для Европы решений", - резюмировала Захарова.
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.