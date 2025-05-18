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Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией, пишет FT

Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией, пишет FT - 18.05.2025, ПРАЙМ

Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией, пишет FT

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатический спор между Италией и Францией из-за исключения итальянского премьера Джорджи Мелони из группы... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T20:20+0300

2025-05-18T20:20+0300

2025-05-18T20:20+0300

политика

фридрих мерц

спор

франция

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатический спор между Италией и Францией из-за исключения итальянского премьера Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих свои действия с США по Украине, пишет британская газета Financial Times. По данным газеты, напряженность возникла тогда, когда президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации". Как отмечает газета, премьер Италии заявила, что ее не включили в список европейских лидеров, которые встречались с Владимиром Зеленским и проводили совместный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, из-за ее отказа направить войска на Украину. Газета подчеркивает, что, по словам Макрона, развертывание войск не обсуждалось. "Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался смягчить ожесточенный дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих свои действия с Белым домом по Украине", - говорится в публикации. Как поясняет газета, Мерц встретился с Мелони в субботу и попытался "разрядить ситуацию". Президент Франции, канцлер ФРГ, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск 10 мая приняли участие во встрече так называемой коалиции желающих в Киеве. Как сообщало издание Politico со ссылкой на европейских чиновников, Макрон во время переговоров в Киеве совершил телефонный звонок Трампу, чтобы убедиться в его поддержке. В конце марта Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости. В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у руководства в Киеве.

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фридрих мерц, спор, франция