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Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы Римского

Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы Римского - 18.05.2025, ПРАЙМ

Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы Римского

Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута, сообщили в... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T13:35+0300

2025-05-18T13:35+0300

2025-05-18T13:50+0300

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России."Глава Минкультуры России Ольга Любимова, ранее по поручению президента Российской Федерации возглавлявшая российскую делегацию на похоронах папы Римского Франциска, не смогла принять участие в церемонии (интронизации Льва XIV - ред.) по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута", - говорится в сообщении.Как сообщается в пресс-службе Минкультуры, российскую делегацию на церемонии инаугурации нового папы Римского Льва XIV возглавил посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский.Церемония интронизации нового папы Римского Льва XIV проходит в воскресенье.Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии похорон Россию представила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

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общество , россия, ватикан, иван солтановский, ольга любимова, минкультуры