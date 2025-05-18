Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы Римского - 18.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250518/minkultury-857686267.html
Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы Римского
Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы Римского - 18.05.2025, ПРАЙМ
Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы Римского
Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута, сообщили в... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T13:35+0300
2025-05-18T13:50+0300
общество
россия
ватикан
иван солтановский
ольга любимова
минкультуры
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/59/764515910_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6ad6d15338a2c419d82c11e5e1dc31db.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России."Глава Минкультуры России Ольга Любимова, ранее по поручению президента Российской Федерации возглавлявшая российскую делегацию на похоронах папы Римского Франциска, не смогла принять участие в церемонии (интронизации Льва XIV - ред.) по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута", - говорится в сообщении.Как сообщается в пресс-службе Минкультуры, российскую делегацию на церемонии инаугурации нового папы Римского Льва XIV возглавил посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский.Церемония интронизации нового папы Римского Льва XIV проходит в воскресенье.Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии похорон Россию представила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
https://1prime.ru/20250518/vatikan-857685755.html
ватикан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/59/764515910_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b413094dbb38b13c55479647ec93b282.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, ватикан, иван солтановский, ольга любимова, минкультуры
Общество , РОССИЯ, ВАТИКАН, Иван Солтановский, Ольга Любимова, Минкультуры
13:35 18.05.2025 (обновлено: 13:50 18.05.2025)
 
Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации папы Римского

Минкультуры: Делегацию России на инаугурации папы Льва XIV возглавил посол Солтановский

© fotolia.com / MasterLuВатикан
Ватикан - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© fotolia.com / MasterLu
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
"Глава Минкультуры России Ольга Любимова, ранее по поручению президента Российской Федерации возглавлявшая российскую делегацию на похоронах папы Римского Франциска, не смогла принять участие в церемонии (интронизации Льва XIV - ред.) по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута", - говорится в сообщении.
Как сообщается в пресс-службе Минкультуры, российскую делегацию на церемонии инаугурации нового папы Римского Льва XIV возглавил посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский.
Церемония интронизации нового папы Римского Льва XIV проходит в воскресенье.
Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии похорон Россию представила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
Ватикан - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
Папе Римскому Льву XIV были вручены символы папской власти
12:51
 
ОбществоРОССИЯВАТИКАНИван СолтановскийОльга ЛюбимоваМинкультуры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала