https://1prime.ru/20250518/moshenniki-857683496.html
Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российские компании
Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российские компании - 18.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российские компании
Российской компании, желающей начать вести бизнес с иностранным партнером, следует проверить его по черным спискам псевдоиностранцев: в последнее время все чаще | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T08:20+0300
2025-05-18T08:20+0300
2025-05-18T08:20+0300
мошенничество
россия
бизнес
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_317fefd46c3c3de4c510d8925e8419ed.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российской компании, желающей начать вести бизнес с иностранным партнером, следует проверить его по черным спискам псевдоиностранцев: в последнее время все чаще мошенники предлагают выгодные условия при быстром переводе аванса, но исчезают, едва получив деньги, о такой схеме злоумышленников РИА Новости рассказал основатель компании Yang Consult Магомед Янгулби. "Проверьте потенциального зарубежного партнера по черным спискам псевдоиностранцев и сборщиков авансов. Это одна из самых распространенных схем в мошенников в последние годы: российским компаниям предлагают сотрудничества компании, якобы из Турции, Китая, ОАЭ, Ирана – почему-то именно эти страны мошенники выбирают чаще всего", - рассказал Янгулби. "Сценарий этой схемы одинаков для всех "международных компаний", от какой бы страны они не представлялись: высылается презентация, проводится zoom-встреча, на которой обговариваются выгодные для российского бизнеса условия, затем следует предложение дать скидку при оперативном авансовом платеже. Однако, как только деньги проводятся, "партнер" исчезает", - добавил он. Если ваш зарубежный партнер настойчиво просит провести аванс или отправить товар без аванса, не соглашайтесь, пока не убедились в его надежности, предостерегает юрист. "Мы видели десятки кейсов, когда: товар был отправлен, но якобы не принят второй стороной; несмотря на наличие договора, остальное оказалось "пустышкой", склад партнера был арендован на короткий срок, офиса не было вовсе; деньги за товар так и не были переведены, поскольку платежные дни якобы попадают на государственные и религиозные праздники неделя за неделей", - рассказывает эксперт. Юрист советует не начинать работать с бизнес-партнером, пока нет подтверждения фактам его деловой истории. "Как бы красиво ни разговаривала по zoom вторая сторона, не ведитесь на "международность" без подтвержденной деловой репутации. ИП из Казахстана с сайтом на английском – не международная корпорация", - отмечает он. Чтобы избежать разочарования и финансовых потерь, нужно, по словам юриста, провести анализ ситуации и ответить себе на следующие вопросы: какой бэкграунд есть у компании, работали ли с ней другие партнеры, коллеги, что они могут рассказать об этой компании, были ли у нее спорные кейсы на территории РФ и как разрешались конфликты.
https://1prime.ru/20250517/moshenniki-857674212.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_202:0:2242:1530_1920x0_80_0_0_0dfc5911bf652f39ef70e6b843e15a1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, Бизнес, МОШЕННИКИ
Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российские компании
Янгулби: аферисты под видом иностранцев диктуют выгодные условия и исчезают, получив аванс
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российской компании, желающей начать вести бизнес с иностранным партнером, следует проверить его по черным спискам псевдоиностранцев: в последнее время все чаще мошенники предлагают выгодные условия при быстром переводе аванса, но исчезают, едва получив деньги, о такой схеме злоумышленников РИА Новости рассказал основатель компании Yang Consult Магомед Янгулби.
"Проверьте потенциального зарубежного партнера по черным спискам псевдоиностранцев и сборщиков авансов. Это одна из самых распространенных схем в мошенников в последние годы: российским компаниям предлагают сотрудничества компании, якобы из Турции, Китая, ОАЭ, Ирана – почему-то именно эти страны мошенники выбирают чаще всего", - рассказал Янгулби.
"Сценарий этой схемы одинаков для всех "международных компаний", от какой бы страны они не представлялись: высылается презентация, проводится zoom-встреча, на которой обговариваются выгодные для российского бизнеса условия, затем следует предложение дать скидку при оперативном авансовом платеже. Однако, как только деньги проводятся, "партнер" исчезает", - добавил он.
Если ваш зарубежный партнер настойчиво просит провести аванс или отправить товар без аванса, не соглашайтесь, пока не убедились в его надежности, предостерегает юрист. "Мы видели десятки кейсов, когда: товар был отправлен, но якобы не принят второй стороной; несмотря на наличие договора, остальное оказалось "пустышкой", склад партнера был арендован на короткий срок, офиса не было вовсе; деньги за товар так и не были переведены, поскольку платежные дни якобы попадают на государственные и религиозные праздники неделя за неделей", - рассказывает эксперт.
Юрист советует не начинать работать с бизнес-партнером, пока нет подтверждения фактам его деловой истории. "Как бы красиво ни разговаривала по zoom вторая сторона, не ведитесь на "международность" без подтвержденной деловой репутации. ИП из Казахстана с сайтом на английском – не международная корпорация", - отмечает он.
Чтобы избежать разочарования и финансовых потерь, нужно, по словам юриста, провести анализ ситуации и ответить себе на следующие вопросы: какой бэкграунд есть у компании, работали ли с ней другие партнеры, коллеги, что они могут рассказать об этой компании, были ли у нее спорные кейсы на территории РФ и как разрешались конфликты.
Власти Москвы предупредили о мошеннических схемах с записью к врачу