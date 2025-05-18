https://1prime.ru/20250518/moshenniki-857683496.html

Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российские компании

Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российские компании - 18.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российские компании

Российской компании, желающей начать вести бизнес с иностранным партнером, следует проверить его по черным спискам псевдоиностранцев: в последнее время все чаще | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T08:20+0300

2025-05-18T08:20+0300

2025-05-18T08:20+0300

мошенничество

россия

бизнес

мошенники

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российской компании, желающей начать вести бизнес с иностранным партнером, следует проверить его по черным спискам псевдоиностранцев: в последнее время все чаще мошенники предлагают выгодные условия при быстром переводе аванса, но исчезают, едва получив деньги, о такой схеме злоумышленников РИА Новости рассказал основатель компании Yang Consult Магомед Янгулби. "Проверьте потенциального зарубежного партнера по черным спискам псевдоиностранцев и сборщиков авансов. Это одна из самых распространенных схем в мошенников в последние годы: российским компаниям предлагают сотрудничества компании, якобы из Турции, Китая, ОАЭ, Ирана – почему-то именно эти страны мошенники выбирают чаще всего", - рассказал Янгулби. "Сценарий этой схемы одинаков для всех "международных компаний", от какой бы страны они не представлялись: высылается презентация, проводится zoom-встреча, на которой обговариваются выгодные для российского бизнеса условия, затем следует предложение дать скидку при оперативном авансовом платеже. Однако, как только деньги проводятся, "партнер" исчезает", - добавил он. Если ваш зарубежный партнер настойчиво просит провести аванс или отправить товар без аванса, не соглашайтесь, пока не убедились в его надежности, предостерегает юрист. "Мы видели десятки кейсов, когда: товар был отправлен, но якобы не принят второй стороной; несмотря на наличие договора, остальное оказалось "пустышкой", склад партнера был арендован на короткий срок, офиса не было вовсе; деньги за товар так и не были переведены, поскольку платежные дни якобы попадают на государственные и религиозные праздники неделя за неделей", - рассказывает эксперт. Юрист советует не начинать работать с бизнес-партнером, пока нет подтверждения фактам его деловой истории. "Как бы красиво ни разговаривала по zoom вторая сторона, не ведитесь на "международность" без подтвержденной деловой репутации. ИП из Казахстана с сайтом на английском – не международная корпорация", - отмечает он. Чтобы избежать разочарования и финансовых потерь, нужно, по словам юриста, провести анализ ситуации и ответить себе на следующие вопросы: какой бэкграунд есть у компании, работали ли с ней другие партнеры, коллеги, что они могут рассказать об этой компании, были ли у нее спорные кейсы на территории РФ и как разрешались конфликты.

https://1prime.ru/20250517/moshenniki-857674212.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, мошенники