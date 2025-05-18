Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет сомнений": в Британии неожиданно высказались о переговорах в Стамбуле - 18.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250518/peregovory-857685290.html
"Нет сомнений": в Британии неожиданно высказались о переговорах в Стамбуле
"Нет сомнений": в Британии неожиданно высказались о переговорах в Стамбуле - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Нет сомнений": в Британии неожиданно высказались о переговорах в Стамбуле
Британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала, что по итогам дипломатической схватки в пятницу в Стамбуле Россия одержала победу. | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T11:40+0300
2025-05-18T11:40+0300
политика
великобритания
россия
украина
переговоры
владимир мединский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857647566_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_00bbfbe2a104fbb3f36f1dfb83ba571d.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала, что по итогам дипломатической схватки в пятницу в Стамбуле Россия одержала победу. "Как бы мы ни расценивали события последней недели, нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал Владимир Путин и Россия", — заявил Меркурис.Аналитик также отметил, что в Москве скептически относятся к идее о прекращении огня до начала переговоров. По его мнению, в Кремле понимают, что такая договоренность будет использована в интересах Киева и Лондона, что делает ее неприемлемой для российской стороны.В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и Украины, продлившиеся почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, объявил о договоренности России и Украины по масштабному обмену пленными 1000 на 1000. Кроме того, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская делегация в ходе встречи выразила желание организовать встречу на уровне глав государств. Российская сторона приняла это к сведению. Мединский, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы продолжать переговорный процесс.
https://1prime.ru/20250518/putin-857683859.html
великобритания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857647566_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_1e54d1867020bd2bedd202a4571611cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, россия, украина, переговоры, владимир мединский, владимир путин
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Владимир Мединский, Владимир Путин
11:40 18.05.2025
 
"Нет сомнений": в Британии неожиданно высказались о переговорах в Стамбуле

Меркурис: Путин и Россия, несомненно, победили в недавних российско-украинских переговорах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала, что по итогам дипломатической схватки в пятницу в Стамбуле Россия одержала победу.
"Как бы мы ни расценивали события последней недели, нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал Владимир Путин и Россия", — заявил Меркурис.
Аналитик также отметил, что в Москве скептически относятся к идее о прекращении огня до начала переговоров. По его мнению, в Кремле понимают, что такая договоренность будет использована в интересах Киева и Лондона, что делает ее неприемлемой для российской стороны.
В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и Украины, продлившиеся почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, объявил о договоренности России и Украины по масштабному обмену пленными 1000 на 1000. Кроме того, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская делегация в ходе встречи выразила желание организовать встречу на уровне глав государств. Российская сторона приняла это к сведению. Мединский, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы продолжать переговорный процесс.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле
09:00
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯУКРАИНАпереговорыВладимир МединскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала