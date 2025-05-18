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"Нет сомнений": в Британии неожиданно высказались о переговорах в Стамбуле

"Нет сомнений": в Британии неожиданно высказались о переговорах в Стамбуле - 18.05.2025, ПРАЙМ

"Нет сомнений": в Британии неожиданно высказались о переговорах в Стамбуле

Британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала, что по итогам дипломатической схватки в пятницу в Стамбуле Россия одержала победу. | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T11:40+0300

2025-05-18T11:40+0300

2025-05-18T11:40+0300

политика

великобритания

россия

украина

переговоры

владимир мединский

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала, что по итогам дипломатической схватки в пятницу в Стамбуле Россия одержала победу. "Как бы мы ни расценивали события последней недели, нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал Владимир Путин и Россия", — заявил Меркурис.Аналитик также отметил, что в Москве скептически относятся к идее о прекращении огня до начала переговоров. По его мнению, в Кремле понимают, что такая договоренность будет использована в интересах Киева и Лондона, что делает ее неприемлемой для российской стороны.В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и Украины, продлившиеся почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, объявил о договоренности России и Украины по масштабному обмену пленными 1000 на 1000. Кроме того, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская делегация в ходе встречи выразила желание организовать встречу на уровне глав государств. Российская сторона приняла это к сведению. Мединский, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы продолжать переговорный процесс.

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великобритания, россия, украина, переговоры, владимир мединский, владимир путин