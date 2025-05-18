https://1prime.ru/20250518/polsha-857683057.html

В Польше начались президентские выборы

В Польше начались президентские выборы - 18.05.2025, ПРАЙМ

В Польше начались президентские выборы

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента. | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T08:02+0300

2025-05-18T08:02+0300

2025-05-18T08:02+0300

польша

общество

анджей дуда

дональд туск

выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

ВАРШАВА, 18 мая – ПРАЙМ. Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента. Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll. Президент избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом. Действующий глава государства Анджей Дуда не может принять участие в данных выборах, так как занимает свой пост второй раз подряд. На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский. Трое из них - Тшасковский, Холовня и Якубяк - участвовали в президентских выборах 2020 года. Во втором туре Тшасковский проиграл Дуде с разницей около 1%. Более чем за сутки до открытия избирательных участков в Польше наступил "день тишины". В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. В этот период запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете. За нарушение режима тишины грозят денежные штрафы, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов. Ни один из многочисленных социологических опросов не позволяет предположить, что выборы могут завершиться в первом туре (для этого один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей). Ожидается, что во второй тур выборов, который пройдет 1 июня, с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

https://1prime.ru/20250518/rumyniya-857682886.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, общество , анджей дуда, дональд туск, выборы