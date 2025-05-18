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Голосование на президентских выборах в Польше началось без происшествий

Голосование на президентских выборах в Польше началось без происшествий - 18.05.2025, ПРАЙМ

Голосование на президентских выборах в Польше началось без происшествий

Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР представитель избирательной комиссии Рафал Ткач. | 18.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-18T10:31+0300

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ВАРШАВА, 18 мая - ПРАЙМ. Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР представитель избирательной комиссии Рафал Ткач. "Начало голосования в 7.00 (8.00 мск) утра прошло без происшествий. Ни одна из окружных избирательных комиссий не сообщала в Национальное избирательное управление о том, что какой-либо избирательный участок не открылся вовремя", - сказал он. Как пояснил Ткач, это означает, что в первый час голосования не произошло ничего, что могло бы продлить выборы. Закрытие участков должно состояться по всей стране в 21.00 (22.00 мск), если в течение дня не случится ничего, что могло бы стать поводом для продления голосования. Только после закрытия участков будут оглашены первые данные exit poll. В Польше с полуночи пятницы действует режим тишины, когда запрещены любые формы агитации. "С начала избирательной тишины до 6.00 утра (7.00 мск) воскресенья было зафиксировано 122 случая нарушения избирательной тишины", - сообщила РАР пресс-секретарь Главного управления полиции Катажина Новак. Президент в Польше избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии страны, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом.

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польша, выборы, общество