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Голосование на президентских выборах в Польше началось без происшествий - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Голосование на президентских выборах в Польше началось без происшествий
Голосование на президентских выборах в Польше началось без происшествий - 18.05.2025, ПРАЙМ
Голосование на президентских выборах в Польше началось без происшествий
Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР представитель избирательной комиссии Рафал Ткач. | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T10:31+0300
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польша
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ВАРШАВА, 18 мая - ПРАЙМ. Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР представитель избирательной комиссии Рафал Ткач. "Начало голосования в 7.00 (8.00 мск) утра прошло без происшествий. Ни одна из окружных избирательных комиссий не сообщала в Национальное избирательное управление о том, что какой-либо избирательный участок не открылся вовремя", - сказал он. Как пояснил Ткач, это означает, что в первый час голосования не произошло ничего, что могло бы продлить выборы. Закрытие участков должно состояться по всей стране в 21.00 (22.00 мск), если в течение дня не случится ничего, что могло бы стать поводом для продления голосования. Только после закрытия участков будут оглашены первые данные exit poll. В Польше с полуночи пятницы действует режим тишины, когда запрещены любые формы агитации. "С начала избирательной тишины до 6.00 утра (7.00 мск) воскресенья было зафиксировано 122 случая нарушения избирательной тишины", - сообщила РАР пресс-секретарь Главного управления полиции Катажина Новак. Президент в Польше избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии страны, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом.
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польша, выборы, общество
ПОЛЬША, Выборы, Общество
10:31 18.05.2025
 
Голосование на президентских выборах в Польше началось без происшествий

Представитель избиркома Ткач: президентские выборы в Польше начались без происшествий

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 18 мая - ПРАЙМ. Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР представитель избирательной комиссии Рафал Ткач.
"Начало голосования в 7.00 (8.00 мск) утра прошло без происшествий. Ни одна из окружных избирательных комиссий не сообщала в Национальное избирательное управление о том, что какой-либо избирательный участок не открылся вовремя", - сказал он.
Как пояснил Ткач, это означает, что в первый час голосования не произошло ничего, что могло бы продлить выборы. Закрытие участков должно состояться по всей стране в 21.00 (22.00 мск), если в течение дня не случится ничего, что могло бы стать поводом для продления голосования. Только после закрытия участков будут оглашены первые данные exit poll.
В Польше с полуночи пятницы действует режим тишины, когда запрещены любые формы агитации. "С начала избирательной тишины до 6.00 утра (7.00 мск) воскресенья было зафиксировано 122 случая нарушения избирательной тишины", - сообщила РАР пресс-секретарь Главного управления полиции Катажина Новак.
Президент в Польше избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии страны, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
В Польше начались президентские выборы
08:02
 
ПОЛЬШАВыборыОбщество
 
 
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