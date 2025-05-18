https://1prime.ru/20250518/polsha-857687378.html

Явка на президентских выборах в Польше на 12.00 составила 20,28%

Явка на президентских выборах в Польше на 12.00 составила 20,28% - 18.05.2025, ПРАЙМ

Явка на президентских выборах в Польше на 12.00 составила 20,28%

Явка на выборах президента Польши по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составила 20,28%, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T15:12+0300

2025-05-18T15:12+0300

2025-05-18T15:22+0300

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ВАРШАВА, 18 мая – ПРАЙМ. Явка на выборах президента Польши по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составила 20,28%, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) республики Сильвестр Марчиняк.В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll."В выборах президента имеют право принять участие 29 304 742 граждан. По состоянию на 12.00 выдано 5 739 537 бюллетеней, что составляет 20,28% от общего числа избирателей", - рассказал Марчиняк.Он напомнил, что на этот же час явка избирателей на президентских выборах в 2020 году составила 24%, а в 2015 году – почти 15%.Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.Глава Госзбиркома также сообщил, что самая большая явка зафиксирована Малопольском воеводстве - 23,7% а самая низкая в Опольском воеводстве - 16,7%.Марчиняк отметил, что выборы проходят спокойно, фиксируются лишь единичные происшествия, которые не влияют на ход голосования.Так, на избирательном участке в Щецине потеряла сознание женщина 97 лет. Несмотря на предпринятые медиками усилия она скончалась. По предварительной информации, причиной смерти избирательницы стал инфаркт.В свою очередь в Бельско-Бялой агрессивный мужчина начал скандалить с членами участковой избирательной комиссии, после чего укусил одного из них. Этот гражданин передан полиции.

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польша, общество , выборы