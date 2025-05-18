https://1prime.ru/20250518/putin-857683859.html

"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле

"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле - 18.05.2025, ПРАЙМ

"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле

Президент России Владимир Путин, не присутствуя лично на переговорах в Стамбуле, сумел переиграть как Владимира Зеленского, так и президента США Дональда... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T09:00+0300

2025-05-18T09:00+0300

2025-05-18T09:00+0300

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, не присутствуя лично на переговорах в Стамбуле, сумел переиграть как Владимира Зеленского, так и президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS."По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина", — отметил Тейлор.На прошлой неделе Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент выразил уверенность, что результатом может стать полное прекращение огня, при условии его соблюдения со стороны Киева.Переговоры российской и украинской делегаций состоялись в Стамбуле в пятницу, продлившись почти два часа. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о достигнутой договоренности с украинской стороной по вопросу крупного обмена пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, Мединский добавил, что стороны изложили свои представления о возможных путях установления перемирия. Украина в ходе встречи выступила с инициативой провести переговоры на уровне президентов, и Москва приняла эту идею к сведению. Мединский подтвердил готовность России продолжать диалог.

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский