https://1prime.ru/20250518/putin-857683859.html
"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле
"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле
Президент России Владимир Путин, не присутствуя лично на переговорах в Стамбуле, сумел переиграть как Владимира Зеленского, так и президента США Дональда... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T09:00+0300
2025-05-18T09:00+0300
2025-05-18T09:00+0300
политика
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288531_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_53d65758dea84a6a51c7ec82867f8c93.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, не присутствуя лично на переговорах в Стамбуле, сумел переиграть как Владимира Зеленского, так и президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS."По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина", — отметил Тейлор.На прошлой неделе Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент выразил уверенность, что результатом может стать полное прекращение огня, при условии его соблюдения со стороны Киева.Переговоры российской и украинской делегаций состоялись в Стамбуле в пятницу, продлившись почти два часа. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о достигнутой договоренности с украинской стороной по вопросу крупного обмена пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, Мединский добавил, что стороны изложили свои представления о возможных путях установления перемирия. Украина в ходе встречи выступила с инициативой провести переговоры на уровне президентов, и Москва приняла эту идею к сведению. Мединский подтвердил готовность России продолжать диалог.
https://1prime.ru/20250517/peregovory-857681029.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288531_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_11dabb5214339191439a86eb8b6f4eee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле
Экс-посол Тейлор: отсутствием на переговорах Путин переиграл и Зеленского, и Трампа
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин, не присутствуя лично на переговорах в Стамбуле, сумел переиграть как Владимира Зеленского, так и президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS
.
"По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина", — отметил Тейлор.
На прошлой неделе Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент выразил уверенность, что результатом может стать полное прекращение огня, при условии его соблюдения со стороны Киева.
Переговоры российской и украинской делегаций состоялись в Стамбуле в пятницу, продлившись почти два часа. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о достигнутой договоренности с украинской стороной по вопросу крупного обмена пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, Мединский добавил, что стороны изложили свои представления о возможных путях установления перемирия. Украина в ходе встречи выступила с инициативой провести переговоры на уровне президентов, и Москва приняла эту идею к сведению. Мединский подтвердил готовность России продолжать диалог.
Рубио сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа