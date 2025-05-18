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"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле - 18.05.2025, ПРАЙМ
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"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле
"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле
Президент России Владимир Путин, не присутствуя лично на переговорах в Стамбуле, сумел переиграть как Владимира Зеленского, так и президента США Дональда... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T09:00+0300
2025-05-18T09:00+0300
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сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, не присутствуя лично на переговорах в Стамбуле, сумел переиграть как Владимира Зеленского, так и президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS."По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина", — отметил Тейлор.На прошлой неделе Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент выразил уверенность, что результатом может стать полное прекращение огня, при условии его соблюдения со стороны Киева.Переговоры российской и украинской делегаций состоялись в Стамбуле в пятницу, продлившись почти два часа. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о достигнутой договоренности с украинской стороной по вопросу крупного обмена пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, Мединский добавил, что стороны изложили свои представления о возможных путях установления перемирия. Украина в ходе встречи выступила с инициативой провести переговоры на уровне президентов, и Москва приняла эту идею к сведению. Мединский подтвердил готовность России продолжать диалог.
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
09:00 18.05.2025
 
"Переиграл": в США признали победу Путина на переговорах в Стамбуле

Экс-посол Тейлор: отсутствием на переговорах Путин переиграл и Зеленского, и Трампа

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, не присутствуя лично на переговорах в Стамбуле, сумел переиграть как Владимира Зеленского, так и президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор в эфире телеканала CBS.
"По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина", — отметил Тейлор.
На прошлой неделе Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент выразил уверенность, что результатом может стать полное прекращение огня, при условии его соблюдения со стороны Киева.
Переговоры российской и украинской делегаций состоялись в Стамбуле в пятницу, продлившись почти два часа. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил о достигнутой договоренности с украинской стороной по вопросу крупного обмена пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, Мединский добавил, что стороны изложили свои представления о возможных путях установления перемирия. Украина в ходе встречи выступила с инициативой провести переговоры на уровне президентов, и Москва приняла эту идею к сведению. Мединский подтвердил готовность России продолжать диалог.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
Рубио сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа
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ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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