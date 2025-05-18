https://1prime.ru/20250518/putin-857685426.html
Россия с уважением относится к национальным интересам США, заявил Путин
Россия с уважением относится к национальным интересам США, заявил Путин - 18.05.2025, ПРАЙМ
Россия с уважением относится к национальным интересам США, заявил Путин
Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T11:42+0300
2025-05-18T11:42+0300
2025-05-18T11:42+0300
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ Владимир Путин. "У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом", - сказал Путин в ответ на вопрос, просматриваются ли точки соприкосновения с США. Об этом президент заявил в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин в воскресенье.
https://1prime.ru/20250518/putin-857684768.html
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россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
Россия с уважением относится к национальным интересам США, заявил Путин
Путин: РФ с уважением относится к национальным интересам США и рассчитывает на взаимность
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом", - сказал Путин в ответ на вопрос, просматриваются ли точки соприкосновения с США.
Об этом президент заявил в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин в воскресенье.
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