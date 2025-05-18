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Титов: Россия гордится уникальными сортами винограда

Титов: Россия гордится уникальными сортами винограда - 18.05.2025, ПРАЙМ

Титов: Россия гордится уникальными сортами винограда

Виноделие в России в последние десять лет бурно развивается, и хотя пока у РФ нет великих вин, страна гордится уникальными сортами винограда, которые существуют | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T02:15+0300

2025-05-18T02:15+0300

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Виноделие в России в последние десять лет бурно развивается, и хотя пока у РФ нет великих вин, страна гордится уникальными сортами винограда, которые существуют только здесь, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. "Восстановление виноделия началось в России лет десять назад, и сейчас оно бурно развивается. Уже точно можно сказать, что Россия - винодельческая держава", - сказал он. По его словам, "конечно, у нас пока нет великих вин, но ведь и наша лоза еще слишком молода". "Зато у нас есть так называемые автохтонные сорта винограда, которые существуют только в России и более нигде. Мы ими по праву гордимся", - подчеркнул Титов. "Это и Красностоп золотовский, и Пухляковский, и Сибирьковый. Огромное количество уникального винограда было выведено еще в советские времена на базе цимлянских черных сортов. Все они очень интересны. Европа, к слову, нас знает, например, именно по Красностопу. Мы имеем большое преимущество в морозостойких сортах", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 мая в 10.00 мск.

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