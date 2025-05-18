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В Румынии начался второй тур президентских выборов
В Румынии начался второй тур президентских выборов - 18.05.2025, ПРАЙМ
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают главу | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T07:57+0300
2025-05-18T07:57+0300
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают главу государства на следующие пять лет. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%, В 7.00 (совпадает с мск - ред.) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 16 мая. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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общество , румыния, кишинев, бухарест, кэлин джеорджеску, выборы
Общество , РУМЫНИЯ, Кишинев, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Выборы
В Румынии начался второй тур президентских выборов
В населенных пунктах Румынии открылись участки для голосования на выборах президента
КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Румынии открылись во всех населенных пунктах, в воскресенье жители страны выбирают главу государства на следующие пять лет.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%,
В 7.00 (совпадает с мск - ред.) начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 16 мая.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Симион пообещал назначить Джеорджеску премьер-министром Румынии