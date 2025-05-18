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Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении тишины - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении тишины
Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении тишины - 18.05.2025, ПРАЙМ
Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении тишины
Кандидат на пост президента Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T17:30+0300
2025-05-18T17:30+0300
общество
румыния
выборы
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины и проведении агитационных мероприятий накануне голосования, соответствующее заявление прозвучало на брифинге в Бухаресте. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). "Не могу делать заявления для румынской прессы до 21 часа и буду соблюдать закон. Поэтому информация для международных СМИ: вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях - в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки в день, когда все мы должны были соблюдать тишину", - отметил Симион в своем обращении, которое транслировалось в режиме онлайн на странице политика в Facebook*.Лидер AUR подчеркнул, что открыт к сотрудничеству с зарубежными СМИ, которые, по его словам, "нацелены на информирование граждан, а не на их дезинформацию". Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество , румыния, выборы
Общество , РУМЫНИЯ, Выборы
17:30 18.05.2025
 
Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении тишины

Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении предвыборной тишины

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© fotolia.com / VigiePH
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины и проведении агитационных мероприятий накануне голосования, соответствующее заявление прозвучало на брифинге в Бухаресте.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
"Не могу делать заявления для румынской прессы до 21 часа и буду соблюдать закон. Поэтому информация для международных СМИ: вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях - в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки в день, когда все мы должны были соблюдать тишину", - отметил Симион в своем обращении, которое транслировалось в режиме онлайн на странице политика в Facebook*.
Лидер AUR подчеркнул, что открыт к сотрудничеству с зарубежными СМИ, которые, по его словам, "нацелены на информирование граждан, а не на их дезинформацию".
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
В Румынии сообщили о попытках дезинформации избирателей в ходе выборов
15:43
 
ОбществоРУМЫНИЯВыборы
 
 
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