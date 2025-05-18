https://1prime.ru/20250518/rumyniya-857689851.html

Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении тишины

Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении тишины - 18.05.2025, ПРАЙМ

Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении тишины

Кандидат на пост президента Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T17:30+0300

2025-05-18T17:30+0300

2025-05-18T17:30+0300

общество

румыния

выборы

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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины и проведении агитационных мероприятий накануне голосования, соответствующее заявление прозвучало на брифинге в Бухаресте. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). "Не могу делать заявления для румынской прессы до 21 часа и буду соблюдать закон. Поэтому информация для международных СМИ: вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях - в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки в день, когда все мы должны были соблюдать тишину", - отметил Симион в своем обращении, которое транслировалось в режиме онлайн на странице политика в Facebook*.Лидер AUR подчеркнул, что открыт к сотрудничеству с зарубежными СМИ, которые, по его словам, "нацелены на информирование граждан, а не на их дезинформацию". Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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общество , румыния, выборы