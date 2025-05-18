https://1prime.ru/20250518/rumyniya-857690013.html

Кандидат в президенты Румынии Симион предсказал свою победу на выборах

Кандидат в президенты Румынии Симион предсказал свою победу на выборах - 18.05.2025, ПРАЙМ

Кандидат в президенты Румынии Симион предсказал свою победу на выборах

Кандидат в президенты Румынии от оппозиционной партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион заявил на брифинге в Бухаресте, что его команда ожидает... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T17:42+0300

2025-05-18T17:42+0300

2025-05-18T18:02+0300

общество

румыния

выборы

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КИШИНЕВ, 18 мая – ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии от оппозиционной партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион заявил на брифинге в Бухаресте, что его команда ожидает "убедительную победу" на выборах, основываясь на результатах собственных exit poll. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%. "Мы уверены в сегодняшнем результате, если выборы будут честными и свободными. У нас есть собственные exit poll, и они указывают на убедительную победу, когда все бюллетени будут подсчитаны", - заявил Симион во время выступления, которое транслировалось в режиме онлайн в соцсети Facebook*.Политик подчеркнул, что после выборов его команда сосредоточится на решении насущных проблем страны. "Начиная с завтрашнего дня, мы сконцентрируемся на решении проблем страны, поскольку, как вы хорошо знаете, у нас накладываются друг на друга разные кризисы, и наша обязанность — не вести очернительскую избирательную кампанию, а сосредоточиться на нуждах граждан", - отметил кандидат. Заявление Симиона прозвучало на фоне обострения социально-экономических проблем в Румынии, включая инфляцию, энергетический кризис и рост цен на товары первой необходимости. По данным Евростата, Румыния остается одной из беднейших стран Европейского союза с высоким уровнем трудовой миграции населения. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250518/rumyniya-857689851.html

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общество , румыния, выборы