https://1prime.ru/20250518/sanktsii-857691230.html

Бессент оценил идею ужесточения санкций против России

Бессент оценил идею ужесточения санкций против России - 18.05.2025, ПРАЙМ

Бессент оценил идею ужесточения санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне призывов ужесточить санкции против РФ заявил, что меры, введенные при предыдущей администрации, были... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T19:19+0300

2025-05-18T19:19+0300

2025-05-18T19:19+0300

политика

скотт бессент

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье на фоне призывов ужесточить санкции против РФ заявил, что меры, введенные при предыдущей администрации, были неэффективны. "Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена, потому что они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть", - заявил Бессент телеканалу NBC. При этом он отказался назвать возможные сроки введения дополнительных санкций, отметив, что "не собирается связывать руки президенту" США Дональду Трампу во время переговоров с РФ об урегулировании на Украине. В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.

https://1prime.ru/20250516/sanktsii-857636324.html

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