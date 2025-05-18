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Президент Ирана оценил возможность достижения сделки с США - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Президент Ирана оценил возможность достижения сделки с США
Президент Ирана оценил возможность достижения сделки с США - 18.05.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана оценил возможность достижения сделки с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T21:59+0300
2025-05-18T22:44+0300
политика
масуд пезешкиан
иран
сделка
ядерная программа
сша
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ТЕГЕРАН, 18 мая - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран. "Соглашение с США (по иранской ядерной программе - ред.) достижимо, но для этого необходимо принципиальное условие - американская сторона должна перестать навязывать свои условия, а также запугивать Иран. Мы ни при каких обстоятельствах не подчинимся силе", - сказал Пезешкиан, слова которого опубликованы на сайте пресс-службы иранского президента. В воскресенье Пезешкиан также провел встречу с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. В ходе переговоров он выразил надежду, что Ирану удастся при посредничестве Омана заключить с США справедливое соглашение, гарантирующее стабильность на Ближнем Востоке.При этом ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ABC News, комментируя переговоры США с Ираном, заявил, что по условиям возможной сделки у Ирана не должно быть возможности обогащать уран даже на 1%. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на это словами о том, что Тегеран продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с США или нет.
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масуд пезешкиан, иран, сделка, ядерная программа, сша
Политика, Масуд Пезешкиан, ИРАН, сделка, ядерная программа, США
21:59 18.05.2025 (обновлено: 22:44 18.05.2025)
 
Президент Ирана оценил возможность достижения сделки с США

Пезешкиан: сделка с США возможна, если Вашингтон перестанет запугивать Иран

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
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ТЕГЕРАН, 18 мая - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье вечером в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран.
"Соглашение с США (по иранской ядерной программе - ред.) достижимо, но для этого необходимо принципиальное условие - американская сторона должна перестать навязывать свои условия, а также запугивать Иран. Мы ни при каких обстоятельствах не подчинимся силе", - сказал Пезешкиан, слова которого опубликованы на сайте пресс-службы иранского президента.
В воскресенье Пезешкиан также провел встречу с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. В ходе переговоров он выразил надежду, что Ирану удастся при посредничестве Омана заключить с США справедливое соглашение, гарантирующее стабильность на Ближнем Востоке.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
США расширили санкции против Ирана
14 мая, 21:46
При этом ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ABC News, комментируя переговоры США с Ираном, заявил, что по условиям возможной сделки у Ирана не должно быть возможности обогащать уран даже на 1%. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на это словами о том, что Тегеран продолжит обогащать уран вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с США или нет.
 
ПолитикаМасуд ПезешкианИРАНсделкаядерная программаСША
 
 
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