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Следствие попросило продлить срок ареста основателю "Русагро" Мошковичу

Следствие попросило продлить срок ареста основателю "Русагро" Мошковичу - 18.05.2025, ПРАЙМ

Следствие попросило продлить срок ареста основателю "Русагро" Мошковичу

Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок содержания под стражей основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, говорится в... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T08:24+0300

2025-05-18T08:24+0300

2025-05-18T08:24+0300

россия

русагро

вадим мошкович

арест

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок содержания под стражей основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, говорится в картотеке инстанции. "Судебное заседание назначено на 20 мая в 15:00", - сказано в карточке уголовного дела. Срок содержания под стражей также просят продлить в отношении бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова. В марте Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича. На этом настаивал следователь, указывая, что фигурант имеет гражданство Израиля и родственников за границей, а потому может скрыться. Бизнесмен же заявлял, что при всем желании не сможет покинуть Россию – как позже подсчитал корреспондент РИА Новости, он находится под санкциями 32 стран. Ранее защита просила отпустить Мошковича под залог в 1 миллиард рублей. Первым потерпевшим по делу была признана кипрская компания "Солпро инвестмент лтд" - владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров. Позже в суде стало известно, что в деле появился новый потерпевший - компания "Сингента", подавшая иск на 1 миллиард рублей.

https://1prime.ru/20250327/sud-856159439.html

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россия, русагро, вадим мошкович, арест