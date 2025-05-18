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Следствие попросило продлить срок ареста основателю "Русагро" Мошковичу - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Следствие попросило продлить срок ареста основателю "Русагро" Мошковичу
Следствие попросило продлить срок ареста основателю "Русагро" Мошковичу - 18.05.2025, ПРАЙМ
Следствие попросило продлить срок ареста основателю "Русагро" Мошковичу
Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок содержания под стражей основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, говорится в... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T08:24+0300
2025-05-18T08:24+0300
россия
русагро
вадим мошкович
арест
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок содержания под стражей основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, говорится в картотеке инстанции. "Судебное заседание назначено на 20 мая в 15:00", - сказано в карточке уголовного дела. Срок содержания под стражей также просят продлить в отношении бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова. В марте Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича. На этом настаивал следователь, указывая, что фигурант имеет гражданство Израиля и родственников за границей, а потому может скрыться. Бизнесмен же заявлял, что при всем желании не сможет покинуть Россию – как позже подсчитал корреспондент РИА Новости, он находится под санкциями 32 стран. Ранее защита просила отпустить Мошковича под залог в 1 миллиард рублей. Первым потерпевшим по делу была признана кипрская компания "Солпро инвестмент лтд" - владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров. Позже в суде стало известно, что в деле появился новый потерпевший - компания "Сингента", подавшая иск на 1 миллиард рублей.
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россия, русагро, вадим мошкович, арест
РОССИЯ, Русагро, Вадим Мошкович, арест
08:24 18.05.2025
 
Следствие попросило продлить срок ареста основателю "Русагро" Мошковичу

Следствие попросило суд Москвы продлить арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения основателю "Русагро" по делу о мошенничестве
Избрание меры пресечения основателю Русагро по делу о мошенничестве - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Следствие просит Мещанский суд Москвы продлить срок содержания под стражей основателю компании "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, говорится в картотеке инстанции.
"Судебное заседание назначено на 20 мая в 15:00", - сказано в карточке уголовного дела.
Срок содержания под стражей также просят продлить в отношении бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова.
В марте Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича. На этом настаивал следователь, указывая, что фигурант имеет гражданство Израиля и родственников за границей, а потому может скрыться. Бизнесмен же заявлял, что при всем желании не сможет покинуть Россию – как позже подсчитал корреспондент РИА Новости, он находится под санкциями 32 стран.
Ранее защита просила отпустить Мошковича под залог в 1 миллиард рублей.
Первым потерпевшим по делу была признана кипрская компания "Солпро инвестмент лтд" - владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров.
Позже в суде стало известно, что в деле появился новый потерпевший - компания "Сингента", подавшая иск на 1 миллиард рублей.
Избрание меры пресечения основателю Русагро по делу о мошенничестве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по делу о мошенничестве
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