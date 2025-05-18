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Россия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, заявил Фицо
Россия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, заявил Фицо - 18.05.2025, ПРАЙМ
Россия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, заявил Фицо
Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T16:34+0300
2025-05-18T16:34+0300
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БРАТИСЛАВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Сейчас второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу кто? Российская Федерация. Есть целый ряд европейский стран, которые берут (у РФ - ред.), ядерные материалы для работы АЭС", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3. В феврале министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что Европейская комиссия не разделяет мнение о том, что возобновление транзита газа через Украину могло бы решить проблемы, связанные с ростом цен на этот вид топлива и его нехваткой на европейском рынке. Он упрекнула Еврокомиссию в двойных стандартах, поскольку остановка транзита российского газа через Украину ей оказалась кстати, но на растущий импорт российского сжиженного газа в страны Западной Европы она не обращает внимание. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
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словакия, россия, спг, роберт фицо, ес
Энергетика, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, СПГ, Роберт Фицо, ЕС
Россия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, заявил Фицо
Фицо: в Европе есть ряд стран, которые берут у России материалы для работы АЭС
БРАТИСЛАВА, 18 мая - ПРАЙМ. Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Сейчас второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу кто? Российская Федерация. Есть целый ряд европейский стран, которые берут (у РФ - ред.), ядерные материалы для работы АЭС", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3.
В феврале министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что Европейская комиссия не разделяет мнение о том, что возобновление транзита газа через Украину могло бы решить проблемы, связанные с ростом цен на этот вид топлива и его нехваткой на европейском рынке. Он упрекнула Еврокомиссию в двойных стандартах, поскольку остановка транзита российского газа через Украину ей оказалась кстати, но на растущий импорт российского сжиженного газа в страны Западной Европы она не обращает внимание.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
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