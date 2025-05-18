Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией - 18.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250518/torgovlya-857686122.html
В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией
В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией - 18.05.2025, ПРАЙМ
В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией
Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T13:11+0300
2025-05-18T13:11+0300
экономика
россия
оаэ
бизнес
торговля
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/87/842528741_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f0b7ffefd258dd637feca154273a120d.jpg
КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех. "С точки зрения цифр торговые отношения между ОАЭ и Россией достигли большого развития за последние пять лет. Объем торговли вырос на 154%. В 2019 году было 3,5 миллиарда долларов. Сегодня мы говорим о 2024 годе – торговля достигла 9,5 миллиарда долларов", - сообщил замминистра на полях форума "Россия - исламский мир: KazanForum", проходящего в Казани. Он также отметил, что объем экспорта из ОАЭ в Россию вырос с 300 миллионов долларов в 2019 году до 800 в 2024 году. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://1prime.ru/20250518/pivo-857683987.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/87/842528741_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_6548f476d425988e023ae4f51f24eca2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оаэ, бизнес, торговля, экспорт
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, Бизнес, торговля, экспорт
13:11 18.05.2025
 
В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией

замминистра экономики ОАЭ: объем торговли с РФ с 2019 года вырос до 9,5 миллиарда долларов

© Фото : Unsplash/Tommy den ReijerАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© Фото : Unsplash/Tommy den Reijer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех.
"С точки зрения цифр торговые отношения между ОАЭ и Россией достигли большого развития за последние пять лет. Объем торговли вырос на 154%. В 2019 году было 3,5 миллиарда долларов. Сегодня мы говорим о 2024 годе – торговля достигла 9,5 миллиарда долларов", - сообщил замминистра на полях форума "Россия - исламский мир: KazanForum", проходящего в Казани.
Он также отметил, что объем экспорта из ОАЭ в Россию вырос с 300 миллионов долларов в 2019 году до 800 в 2024 году.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Пиво - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
Евросоюз неожиданно нарастил поставки пива в Россию
09:03
 
ЭкономикаРОССИЯОАЭБизнесторговляэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала