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В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией
В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией - 18.05.2025, ПРАЙМ
В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией
Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T13:11+0300
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КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех. "С точки зрения цифр торговые отношения между ОАЭ и Россией достигли большого развития за последние пять лет. Объем торговли вырос на 154%. В 2019 году было 3,5 миллиарда долларов. Сегодня мы говорим о 2024 годе – торговля достигла 9,5 миллиарда долларов", - сообщил замминистра на полях форума "Россия - исламский мир: KazanForum", проходящего в Казани. Он также отметил, что объем экспорта из ОАЭ в Россию вырос с 300 миллионов долларов в 2019 году до 800 в 2024 году. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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россия, оаэ, бизнес, торговля, экспорт
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, Бизнес, торговля, экспорт
В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией
замминистра экономики ОАЭ: объем торговли с РФ с 2019 года вырос до 9,5 миллиарда долларов
КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех.
"С точки зрения цифр торговые отношения между ОАЭ и Россией достигли большого развития за последние пять лет. Объем торговли вырос на 154%. В 2019 году было 3,5 миллиарда долларов. Сегодня мы говорим о 2024 годе – торговля достигла 9,5 миллиарда долларов", - сообщил замминистра на полях форума "Россия - исламский мир: KazanForum", проходящего в Казани.
Он также отметил, что объем экспорта из ОАЭ в Россию вырос с 300 миллионов долларов в 2019 году до 800 в 2024 году.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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