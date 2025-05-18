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В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией

В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией - 18.05.2025, ПРАЙМ

В ОАЭ отметили значительный рост объема торговли с Россией

Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T13:11+0300

2025-05-18T13:11+0300

2025-05-18T13:11+0300

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КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли между ОАЭ и Россией вырос с 3,5 миллиарда долларов в 2019 году до 9,5 в 2024 году, заявил РИА Новости замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех. "С точки зрения цифр торговые отношения между ОАЭ и Россией достигли большого развития за последние пять лет. Объем торговли вырос на 154%. В 2019 году было 3,5 миллиарда долларов. Сегодня мы говорим о 2024 годе – торговля достигла 9,5 миллиарда долларов", - сообщил замминистра на полях форума "Россия - исламский мир: KazanForum", проходящего в Казани. Он также отметил, что объем экспорта из ОАЭ в Россию вырос с 300 миллионов долларов в 2019 году до 800 в 2024 году. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

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россия, оаэ, бизнес, торговля, экспорт