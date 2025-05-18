Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Цирк": Трамп недоволен поведением Зеленского перед переговорами, пишут СМИ - 18.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250518/tramp-857685142.html
"Цирк": Трамп недоволен поведением Зеленского перед переговорами, пишут СМИ
"Цирк": Трамп недоволен поведением Зеленского перед переговорами, пишут СМИ - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Цирк": Трамп недоволен поведением Зеленского перед переговорами, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп остался недоволен поведением Владимира Зеленского накануне встречи российских и украинских делегаций в Стамбуле, сообщает испанская... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T11:22+0300
2025-05-18T11:22+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остался недоволен поведением Владимира Зеленского накануне встречи российских и украинских делегаций в Стамбуле, сообщает испанская газета Publico."Трампу, чьей благосклонности Зеленский добавился с тех пор, как он попал в засаду в Белом доме в феврале, не понравились поспешность украинского лидера и его вызов Путину, главным следствием чего стала накаленность стамбульской встречи и недоверие России к будущим попыткам Украины превратить переговоры в телематический цирк", - сообщается в материале газеты.Publico также указала, что действия Зеленского, поддержанные волной давления со стороны европейских стран, требовавших от президента России Владимира Путина личного участия в переговорах, в итоге сыграли против самого Киева. Как отмечает газета, то, что сначала выглядело как проявление решимости со стороны Зеленского, в итоге оказалось поспешным и бессодержательным шагом. Это дало Москве дополнительные аргументы для продолжения специальной военной операции и сделало ставку на переговоры с Вашингтоном приоритетнее, чем диалог с украинской стороной.Ранее президент Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий, предложив в качестве места встречи Стамбул. Он не исключил, что в результате таких контактов стороны смогут достичь соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Россия нацелена на серьезный поиск путей к долгосрочному мирному урегулированию. По его словам, ключевые задачи диалога — устранение коренных причин конфликта и защита национальных интересов России.Переговоры между делегациями РФ и Украины ожидались в четверг, когда российская сторона прибыла в Стамбул. Однако в тот день прямых контактов не состоялось.Переговоры состоялись на следующий день, в пятницу, продлившись около двух часов. Помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о достигнутой договоренности по масштабному обмену пленными в формате 1000 на 1000. Также стороны договорились предоставить свои подходы к возможному будущему прекращению огня. Украинская делегация выразила желание организовать встречу президентов, и Москва приняла это предложение к сведению. Мединский подтвердил готовность России продолжать переговорный процесс.
https://1prime.ru/20250518/ukraina-857684139.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, переговоры
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры
11:22 18.05.2025
 
"Цирк": Трамп недоволен поведением Зеленского перед переговорами, пишут СМИ

Publico: Трамп остался недоволен громкими словами Зеленского в адрес Путина

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остался недоволен поведением Владимира Зеленского накануне встречи российских и украинских делегаций в Стамбуле, сообщает испанская газета Publico.
"Трампу, чьей благосклонности Зеленский добавился с тех пор, как он попал в засаду в Белом доме в феврале, не понравились поспешность украинского лидера и его вызов Путину, главным следствием чего стала накаленность стамбульской встречи и недоверие России к будущим попыткам Украины превратить переговоры в телематический цирк", - сообщается в материале газеты.
Publico также указала, что действия Зеленского, поддержанные волной давления со стороны европейских стран, требовавших от президента России Владимира Путина личного участия в переговорах, в итоге сыграли против самого Киева. Как отмечает газета, то, что сначала выглядело как проявление решимости со стороны Зеленского, в итоге оказалось поспешным и бессодержательным шагом. Это дало Москве дополнительные аргументы для продолжения специальной военной операции и сделало ставку на переговоры с Вашингтоном приоритетнее, чем диалог с украинской стороной.
Ранее президент Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий, предложив в качестве места встречи Стамбул. Он не исключил, что в результате таких контактов стороны смогут достичь соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Россия нацелена на серьезный поиск путей к долгосрочному мирному урегулированию. По его словам, ключевые задачи диалога — устранение коренных причин конфликта и защита национальных интересов России.
Переговоры между делегациями РФ и Украины ожидались в четверг, когда российская сторона прибыла в Стамбул. Однако в тот день прямых контактов не состоялось.
Переговоры состоялись на следующий день, в пятницу, продлившись около двух часов. Помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о достигнутой договоренности по масштабному обмену пленными в формате 1000 на 1000. Также стороны договорились предоставить свои подходы к возможному будущему прекращению огня. Украинская делегация выразила желание организовать встречу президентов, и Москва приняла это предложение к сведению. Мединский подтвердил готовность России продолжать переговорный процесс.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
"В худшей позиции": Рада недовольна выходками Зеленского перед переговорами
09:37
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯВладимир Путинпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала