https://1prime.ru/20250518/tramp-857685142.html

"Цирк": Трамп недоволен поведением Зеленского перед переговорами, пишут СМИ

"Цирк": Трамп недоволен поведением Зеленского перед переговорами, пишут СМИ - 18.05.2025, ПРАЙМ

"Цирк": Трамп недоволен поведением Зеленского перед переговорами, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп остался недоволен поведением Владимира Зеленского накануне встречи российских и украинских делегаций в Стамбуле, сообщает испанская... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T11:22+0300

2025-05-18T11:22+0300

2025-05-18T11:22+0300

политика

сша

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украина

владимир зеленский

россия

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переговоры

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остался недоволен поведением Владимира Зеленского накануне встречи российских и украинских делегаций в Стамбуле, сообщает испанская газета Publico."Трампу, чьей благосклонности Зеленский добавился с тех пор, как он попал в засаду в Белом доме в феврале, не понравились поспешность украинского лидера и его вызов Путину, главным следствием чего стала накаленность стамбульской встречи и недоверие России к будущим попыткам Украины превратить переговоры в телематический цирк", - сообщается в материале газеты.Publico также указала, что действия Зеленского, поддержанные волной давления со стороны европейских стран, требовавших от президента России Владимира Путина личного участия в переговорах, в итоге сыграли против самого Киева. Как отмечает газета, то, что сначала выглядело как проявление решимости со стороны Зеленского, в итоге оказалось поспешным и бессодержательным шагом. Это дало Москве дополнительные аргументы для продолжения специальной военной операции и сделало ставку на переговоры с Вашингтоном приоритетнее, чем диалог с украинской стороной.Ранее президент Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий, предложив в качестве места встречи Стамбул. Он не исключил, что в результате таких контактов стороны смогут достичь соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Россия нацелена на серьезный поиск путей к долгосрочному мирному урегулированию. По его словам, ключевые задачи диалога — устранение коренных причин конфликта и защита национальных интересов России.Переговоры между делегациями РФ и Украины ожидались в четверг, когда российская сторона прибыла в Стамбул. Однако в тот день прямых контактов не состоялось.Переговоры состоялись на следующий день, в пятницу, продлившись около двух часов. Помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о достигнутой договоренности по масштабному обмену пленными в формате 1000 на 1000. Также стороны договорились предоставить свои подходы к возможному будущему прекращению огня. Украинская делегация выразила желание организовать встречу президентов, и Москва приняла это предложение к сведению. Мединский подтвердил готовность России продолжать переговорный процесс.

https://1prime.ru/20250518/ukraina-857684139.html

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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, переговоры