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Уиткофф выразил надежду на успешный диалог Путина и Трампа

Уиткофф выразил надежду на успешный диалог Путина и Трампа - 18.05.2025, ПРАЙМ

Уиткофф выразил надежду на успешный диалог Путина и Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T16:30+0300

2025-05-18T16:30+0300

2025-05-18T16:58+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье выразил надежду, что телефонный разговор между главой американского государства Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным будет успешным и "расчистит затор" в урегулировании на Украине."Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок", - заявил Уиткофф телеканалу ABC.Трамп ранее заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.Кроме того, спецпосланник американского лидера выразил мнение, что различия в позициях России и Украины были сокращены в некоторой степени благодаря усилиям США."Я следую его (президента США Дональда Трампа - ред.) тактике, потому что она работает, искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона, вы знаете, обозначила свои позиции", - заявил Уиткофф телеканалу ABC, комментируя урегулирование на Украине.Ранее Путин выступил с предложением Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий, добавив, что диалог может способствовать выходу на соглашение о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования, а целью страны является устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов страны.Переговоры российской и украинской делегаций ожидались в четверг, однако в итоге состоялись на следующий день, в пятницу, продлившись около двух часов. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились произвести обмен пленными в формате 1000 на 1000, а также позже предоставить свое видение возможного урегулирования. В свою очередь, украинская сторона запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также сообщил о готовности России продолжить переговоры с украинской стороной.

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сша, стив уиткофф, дональд трамп, россия, владимир путин, украина