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"В худшей позиции": Рада недовольна выходками Зеленского перед переговорами - 18.05.2025, ПРАЙМ
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"В худшей позиции": Рада недовольна выходками Зеленского перед переговорами
"В худшей позиции": Рада недовольна выходками Зеленского перед переговорами - 18.05.2025, ПРАЙМ
"В худшей позиции": Рада недовольна выходками Зеленского перед переговорами
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на будущих переговорах с Россией Киев окажется в более уязвимой позиции. Об этом он написал в своем... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T09:37+0300
2025-05-18T09:37+0300
политика
украина
владимир зеленский
рада
россия
переговоры
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на будущих переговорах с Россией Киев окажется в более уязвимой позиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Следующий раунд Украина начнет в худшей позиции, за счет ползущей потери территорий и людей, и ухудшающейся конъюнктуры. При этом каждый раунд по положению на земле будет хуже предыдущего", — написал депутат.По его словам, несмотря на обвинения со стороны Владимира Зеленского в адрес России о попытках сорвать диалог, именно украинская сторона фактически мешала проведению переговоров, прибегая к "прямым оскорблениям".В пятницу в Стамбуле состоялся раунд переговоров между Россией и Украиной, который длился почти два часа. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, был затронут вопрос о представлении сторонами своих позиций по возможному прекращению огня.Украинская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в проведении встречи Путина и Зеленского, Москва зафиксировала это предложение. Мединский также подтвердил готовность России в продолжении переговорного процесса.
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украина, владимир зеленский, рада, россия, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, РОССИЯ, переговоры
09:37 18.05.2025
 
"В худшей позиции": Рада недовольна выходками Зеленского перед переговорами

Дубинский: из-за выходок Зеленского следующий раунд переговоров будет хуже предыдущего

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на будущих переговорах с Россией Киев окажется в более уязвимой позиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Следующий раунд Украина начнет в худшей позиции, за счет ползущей потери территорий и людей, и ухудшающейся конъюнктуры. При этом каждый раунд по положению на земле будет хуже предыдущего", — написал депутат.
По его словам, несмотря на обвинения со стороны Владимира Зеленского в адрес России о попытках сорвать диалог, именно украинская сторона фактически мешала проведению переговоров, прибегая к "прямым оскорблениям".
В пятницу в Стамбуле состоялся раунд переговоров между Россией и Украиной, который длился почти два часа. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, был затронут вопрос о представлении сторонами своих позиций по возможному прекращению огня.
Украинская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в проведении встречи Путина и Зеленского, Москва зафиксировала это предложение. Мединский также подтвердил готовность России в продолжении переговорного процесса.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРадаРОССИЯпереговоры
 
 
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