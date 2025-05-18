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Орбан раскрыл реальные мотивы стремления Украины в Евросоюз

Орбан раскрыл реальные мотивы стремления Украины в Евросоюз - 18.05.2025, ПРАЙМ

Орбан раскрыл реальные мотивы стремления Украины в Евросоюз

Вступление Киева в Евросоюз является самой большой угрозой для Венгрии, потому что Украина и до конфликта была страной-банкротом, а теперь стремится как можно... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T20:05+0300

2025-05-18T20:05+0300

2025-05-18T20:06+0300

политика

виктор орбан

украина

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 18 мая - ПРАЙМ. Вступление Киева в Евросоюз является самой большой угрозой для Венгрии, потому что Украина и до конфликта была страной-банкротом, а теперь стремится как можно быстрее вступить в сообщество, чтобы получить чужие деньги, это принесло бы в Европу войну, разорило фермеров и наводнило европейские страны преступностью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Сегодня самой большой угрозой является членство Украины в ЕС. Я их понимаю: страна разрушена, даже до войны Украина была страной-банкротом, является банкротом сейчас, во время войны, и будет после. Они не могут сами стоять на ногах, им нужны деньги, им нужны чужие деньги. Вот почему они хотят войти в Евросоюз любой ценой и немедленно", - сказал Орбан, выступая на организованном им патриотическом форуме "Бойцовский клуб", трансляция велась на его YouTube-канале. По его словам, Киев "не волнует", что это расширило бы на территорию Европы конфликт, разорило европейских фермеров и Венгрия стала бы "воротами для украинской мафии". Орбан отметил, что в Брюсселе хотели бы сделать Венгрию "колонией" и на предстоящих выборах привести к власти проукраинскую и пробрюссельскую оппозицию. Акции украинских спецслужб против Венгрии и "проплаченная из-за рубежа клеветническая кампания" осуществляются с этой же целью, добавил он. "Членство Украины может быть хорошо для Запада, но плохо для нас. Они пьют кофе, нам остается осадок. Мы живем здесь по соседству, наши границы будут штурмовать, наши рабочие места займут, наши деньги отправят туда. Мы должны сопротивляться, и я обещаю вам, мы будем сопротивляться... Мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину через Брюссель", - подчеркнул венгерский премьер. Орбан во вторник созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав его операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. В прошлую пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.

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виктор орбан, украина, евросоюз