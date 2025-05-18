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Сийярто оценил, насколько Украина готова к вступлению в Евросоюз - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Сийярто оценил, насколько Украина готова к вступлению в Евросоюз
Сийярто оценил, насколько Украина готова к вступлению в Евросоюз - 18.05.2025, ПРАЙМ
Сийярто оценил, насколько Украина готова к вступлению в Евросоюз
Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T20:36+0300
2025-05-18T20:36+0300
политика
петер сийярто
украина
евросоюз
вступление
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БУДАПЕШТ, 18 мая - ПРАЙМ. Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Теперь им (руководству ЕС - ред.) пришла в голову идея просто втащить Украину в Евросоюз. Нас - в войну, украинцев - в Евросоюз. Страну, которая ни в каком аспекте не готова к членству в Евросоюзе", - сказал Сийярто на патриотическом форуме "Бойцовский клуб", организованном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляция велась на YouTube-канале Орбана. Глава венгерского МИД уточнил, что занимает свой пост уже почти 11 лет. По его словам, всё это время расширение ЕС в Брюсселе называли "процессом, основанным на заслугах". "Есть хоть один здравомыслящий человек, который думает, что Украина сегодня находится в лучшем положении, чем наши друзья с Западных Балкан, которые ждут членства уже 15 лет? Украина находится в лучшем положении, чем Сербия, Черногория, Северная Македония или даже Албания? Думаю, ответ ясен. Украина - самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны", - отметил Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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петер сийярто, украина, евросоюз, вступление
Политика, Петер Сийярто, УКРАИНА, Евросоюз, вступление
20:36 18.05.2025
 
Сийярто оценил, насколько Украина готова к вступлению в Евросоюз

Глава МИД Венгрии: Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в ЕС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 18 мая - ПРАЙМ. Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Теперь им (руководству ЕС - ред.) пришла в голову идея просто втащить Украину в Евросоюз. Нас - в войну, украинцев - в Евросоюз. Страну, которая ни в каком аспекте не готова к членству в Евросоюзе", - сказал Сийярто на патриотическом форуме "Бойцовский клуб", организованном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляция велась на YouTube-канале Орбана.
Глава венгерского МИД уточнил, что занимает свой пост уже почти 11 лет. По его словам, всё это время расширение ЕС в Брюсселе называли "процессом, основанным на заслугах".
"Есть хоть один здравомыслящий человек, который думает, что Украина сегодня находится в лучшем положении, чем наши друзья с Западных Балкан, которые ждут членства уже 15 лет? Украина находится в лучшем положении, чем Сербия, Черногория, Северная Македония или даже Албания? Думаю, ответ ясен. Украина - самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны", - отметил Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
"Самоубийство". Сийярто оценил план ЕС по российским энергоносителям
14 мая, 14:46
Ранее Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
 
ПолитикаПетер СийяртоУКРАИНАЕвросоюзвступление
 
 
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