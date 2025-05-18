https://1prime.ru/20250518/uregulirovanie-857686764.html

"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины

"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины - 18.05.2025, ПРАЙМ

"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины

Российская Федерация и Соединенные Штаты договорятся об условиях завершения конфликта без учета позиции Украины и достигнут мирного соглашения концу мая -... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T14:20+0300

2025-05-18T14:20+0300

2025-05-18T15:08+0300

политика

россия

сша

урегулирование

конфликт на украине

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация и Соединенные Штаты договорятся об условиях завершения конфликта без учета позиции Украины и достигнут мирного соглашения концу мая - началу июня. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский.По его мнению, после того, как Украина и РФ представят своих условия для прекращения огня, будет зафиксировано, что их будет невозможно выполнить, и стороны перейдут к внутренним консультациям. А тем временем, как считает Дубинский, состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которой произойдут "согласование компромиссный условий, доведение их до Украины".Как накануне заявил американский лидер, 19 мая он рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным, в ходе которой намеревается обсудить урегулирование украинского кризиса. При этом глава Белого дома отметил, что после разговора с президентом РФ он обсудит те же вопросы с Владимиром Зеленским и представителями стран-участниц НАТО.

https://1prime.ru/20250517/peregovory-857681029.html

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россия, сша, урегулирование, конфликт на украине