https://1prime.ru/20250518/uregulirovanie-857686764.html
"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины
"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины - 18.05.2025, ПРАЙМ
"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины
Российская Федерация и Соединенные Штаты договорятся об условиях завершения конфликта без учета позиции Украины и достигнут мирного соглашения концу мая -... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T14:20+0300
2025-05-18T14:20+0300
2025-05-18T15:08+0300
политика
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урегулирование
конфликт на украине
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация и Соединенные Штаты договорятся об условиях завершения конфликта без учета позиции Украины и достигнут мирного соглашения концу мая - началу июня. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский.По его мнению, после того, как Украина и РФ представят своих условия для прекращения огня, будет зафиксировано, что их будет невозможно выполнить, и стороны перейдут к внутренним консультациям. А тем временем, как считает Дубинский, состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которой произойдут "согласование компромиссный условий, доведение их до Украины".Как накануне заявил американский лидер, 19 мая он рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным, в ходе которой намеревается обсудить урегулирование украинского кризиса. При этом глава Белого дома отметил, что после разговора с президентом РФ он обсудит те же вопросы с Владимиром Зеленским и представителями стран-участниц НАТО.
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россия, сша, урегулирование, конфликт на украине
Политика, РОССИЯ, США, урегулирование, Конфликт на Украине
"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины
Дубинский: РФ и США согласуют условия мира без Киева и остановят конфликт к июню
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация и Соединенные Штаты договорятся об условиях завершения конфликта без учета позиции Украины и достигнут мирного соглашения концу мая - началу июня. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский.
По его мнению, после того, как Украина и РФ представят своих условия для прекращения огня, будет зафиксировано, что их будет невозможно выполнить, и стороны перейдут к внутренним консультациям.
А тем временем, как считает Дубинский, состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которой произойдут "согласование компромиссный условий, доведение их до Украины".
Рубио сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа
Как накануне заявил американский лидер, 19 мая он рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным, в ходе которой намеревается обсудить урегулирование украинского кризиса. При этом глава Белого дома отметил, что после разговора с президентом РФ он обсудит те же вопросы с Владимиром Зеленским и представителями стран-участниц НАТО.