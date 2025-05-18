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"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины - 18.05.2025, ПРАЙМ
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"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины
"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины - 18.05.2025, ПРАЙМ
"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины
Российская Федерация и Соединенные Штаты договорятся об условиях завершения конфликта без учета позиции Украины и достигнут мирного соглашения концу мая -... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T14:20+0300
2025-05-18T15:08+0300
политика
россия
сша
урегулирование
конфликт на украине
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация и Соединенные Штаты договорятся об условиях завершения конфликта без учета позиции Украины и достигнут мирного соглашения концу мая - началу июня. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский.По его мнению, после того, как Украина и РФ представят своих условия для прекращения огня, будет зафиксировано, что их будет невозможно выполнить, и стороны перейдут к внутренним консультациям. А тем временем, как считает Дубинский, состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которой произойдут "согласование компромиссный условий, доведение их до Украины".Как накануне заявил американский лидер, 19 мая он рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным, в ходе которой намеревается обсудить урегулирование украинского кризиса. При этом глава Белого дома отметил, что после разговора с президентом РФ он обсудит те же вопросы с Владимиром Зеленским и представителями стран-участниц НАТО.
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россия, сша, урегулирование, конфликт на украине
Политика, РОССИЯ, США, урегулирование, Конфликт на Украине
14:20 18.05.2025 (обновлено: 15:08 18.05.2025)
 
"К июню". В Киеве поняли, как Россия и США договорятся о мире без Украины

Дубинский: РФ и США согласуют условия мира без Киева и остановят конфликт к июню

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация и Соединенные Штаты договорятся об условиях завершения конфликта без учета позиции Украины и достигнут мирного соглашения концу мая - началу июня. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский.
По его мнению, после того, как Украина и РФ представят своих условия для прекращения огня, будет зафиксировано, что их будет невозможно выполнить, и стороны перейдут к внутренним консультациям.
А тем временем, как считает Дубинский, состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которой произойдут "согласование компромиссный условий, доведение их до Украины".
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
Рубио сообщил о подготовке встречи Путина и Трампа
Вчера, 22:21
Как накануне заявил американский лидер, 19 мая он рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным, в ходе которой намеревается обсудить урегулирование украинского кризиса. При этом глава Белого дома отметил, что после разговора с президентом РФ он обсудит те же вопросы с Владимиром Зеленским и представителями стран-участниц НАТО.
 
ПолитикаРОССИЯСШАурегулированиеКонфликт на Украине
 
 
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