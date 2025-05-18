https://1prime.ru/20250518/vatikan-857687068.html

Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане

Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане - 18.05.2025, ПРАЙМ

Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретились в Ватикане, улыбаясь и пожимая друг другу руки,... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T14:47+0300

2025-05-18T14:47+0300

2025-05-18T15:12+0300

сша

ватикан

владимир зеленский

джей ди вэнс

дональд трамп

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76451/59/764515910_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6ad6d15338a2c419d82c11e5e1dc31db.jpg

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретились в Ватикане, улыбаясь и пожимая друг другу руки, передает агентство Bloomberg. "Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV", - говорится в публикации. Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

https://1prime.ru/20250518/tramp-857685142.html

сша

ватикан

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ватикан, владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп, украина