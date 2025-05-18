https://1prime.ru/20250518/vatikan-857687068.html
Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане
Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане - 18.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретились в Ватикане, улыбаясь и пожимая друг другу руки,... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T14:47+0300
2025-05-18T14:47+0300
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретились в Ватикане, улыбаясь и пожимая друг другу руки, передает агентство Bloomberg. "Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV", - говорится в публикации. Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
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сша, ватикан, владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп, украина
США, ВАТИКАН, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, УКРАИНА
Зеленский и вице-президент США встретились в Ватикане
Bloomberg: Зеленский и Вэнс встретились впервые после перепалки в Белом доме
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретились в Ватикане, улыбаясь и пожимая друг другу руки, передает агентство Bloomberg
.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV", - говорится в публикации.
Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил два десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
"Цирк": Трамп недоволен поведением Зеленского перед переговорами, пишут СМИ