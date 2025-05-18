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Захарова ответила на заявление МИД Румынии о вмешательстве России в выборы - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Захарова ответила на заявление МИД Румынии о вмешательстве России в выборы
Захарова ответила на заявление МИД Румынии о вмешательстве России в выборы - 18.05.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на заявление МИД Румынии о вмешательстве России в выборы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии,... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T22:13+0300
2025-05-18T22:13+0300
политика
румыния
выборы
россия
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав "отмываться". Ранее представитель румынского МИД Андрей Цэрня бездоказательно заявил, что в ходе продолжающихся выборов президента Румынии якобы фиксируются "признаки российского вмешательства". Он обвинил Россию в проведении "вирусной кампании фейковых новостей". "Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!" - написала Захарова в своем Telegram-канале. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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румыния, выборы, россия, мария захарова
Политика, РУМЫНИЯ, Выборы, РОССИЯ, Мария Захарова
22:13 18.05.2025
 
Захарова ответила на заявление МИД Румынии о вмешательстве России в выборы

Захарова ответила на заявление МИД Румынии о якобы вмешательстве РФ в выборы

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве России во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав "отмываться".
Ранее представитель румынского МИД Андрей Цэрня бездоказательно заявил, что в ходе продолжающихся выборов президента Румынии якобы фиксируются "признаки российского вмешательства". Он обвинил Россию в проведении "вирусной кампании фейковых новостей".
"Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Здание румынского парламента, Бухарест - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
МВД Румынии раскрыло данные о количестве нарушений на выборах
19:12
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
 
ПолитикаРУМЫНИЯВыборыРОССИЯМария Захарова
 
 
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