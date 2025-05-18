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МВД Румынии раскрыло данные о количестве нарушений на выборах - 18.05.2025, ПРАЙМ
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МВД Румынии раскрыло данные о количестве нарушений на выборах
МВД Румынии раскрыло данные о количестве нарушений на выборах - 18.05.2025, ПРАЙМ
МВД Румынии раскрыло данные о количестве нарушений на выборах
Министерство внутренних дел Румынии зарегистрировало 140 сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования на президентских выборах, сообщила журналистам в... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T19:12+0300
2025-05-18T19:12+0300
политика
румыния
президентские выборы
нарушения
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Румынии зарегистрировало 140 сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования на президентских выборах, сообщила журналистам в Бухаресте официальный представитель ведомства, комиссар Моника Дажбог. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). "Всего к 17.00 (совпадает с мск - ред.) было получено 140 сообщений о возможных избирательных инцидентах, из которых 43 не подтвердились, 10 находятся в процессе расследования, а семь были переданы для рассмотрения в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган", - сказала Дажбог, выступление которой транслировалось на странице румынского МВД в соцсети Facebook (запрещена в России как экстремистская). Представитель ведомства отметила, что около 30 жалоб связаны с фотографированием или видеосъемкой избирательных бюллетеней, что запрещено румынским законодательством. Еще примерно 20 сообщений касались незаконного продолжения предвыборной агитации в день голосования. Сообщения о нарушениях поступили на фоне высокой явки - по данным на 17.00, в Румынии проголосовало более 7,8 миллиона человек, что на 1,5 миллиона больше, чем было в первом туре на тот же момент времени. В диаспоре проголосовало 1,38 миллиона граждан Румынии. Особенно высокая активность отмечается в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло почти 140 тысяч, что вдвое больше показателей первого тура. Ранее кандидат от AUR Симион заявлял о возможных фальсификациях, в том числе наличии 1,7 миллиона "мертвых душ" в избирательных списках, и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Избирательные участки закрываются в 21.00 по местному времени, после чего будут опубликованы данные exit poll. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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румыния, президентские выборы, нарушения
Политика, РУМЫНИЯ, президентские выборы, нарушения
19:12 18.05.2025
 
МВД Румынии раскрыло данные о количестве нарушений на выборах

МВД Румынии зафиксировало 140 возможных нарушений на президентских выборах

© CC BY 2.0 / Aleksander DragnesЗдание румынского парламента, Бухарест
Здание румынского парламента, Бухарест - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© CC BY 2.0 / Aleksander Dragnes
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Румынии зарегистрировало 140 сообщений о возможных нарушениях в ходе голосования на президентских выборах, сообщила журналистам в Бухаресте официальный представитель ведомства, комиссар Моника Дажбог.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
"Всего к 17.00 (совпадает с мск - ред.) было получено 140 сообщений о возможных избирательных инцидентах, из которых 43 не подтвердились, 10 находятся в процессе расследования, а семь были переданы для рассмотрения в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган", - сказала Дажбог, выступление которой транслировалось на странице румынского МВД в соцсети Facebook (запрещена в России как экстремистская).
Представитель ведомства отметила, что около 30 жалоб связаны с фотографированием или видеосъемкой избирательных бюллетеней, что запрещено румынским законодательством. Еще примерно 20 сообщений касались незаконного продолжения предвыборной агитации в день голосования.
флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
Кандидат в президенты Румынии Симион предсказал свою победу на выборах
17:42
Сообщения о нарушениях поступили на фоне высокой явки - по данным на 17.00, в Румынии проголосовало более 7,8 миллиона человек, что на 1,5 миллиона больше, чем было в первом туре на тот же момент времени. В диаспоре проголосовало 1,38 миллиона граждан Румынии. Особенно высокая активность отмечается в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло почти 140 тысяч, что вдвое больше показателей первого тура.
Ранее кандидат от AUR Симион заявлял о возможных фальсификациях, в том числе наличии 1,7 миллиона "мертвых душ" в избирательных списках, и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями.
Избирательные участки закрываются в 21.00 по местному времени, после чего будут опубликованы данные exit poll.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
 
ПолитикаРУМЫНИЯпрезидентские выборынарушения
 
 
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