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Exit poll выявил лидера второго тура выборов президента Румынии
Exit poll выявил лидера второго тура выборов президента Румынии - 18.05.2025, ПРАЙМ
Exit poll выявил лидера второго тура выборов президента Румынии
Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T21:24+0300
2025-05-18T21:24+0300
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, передает телеканал Digi 24. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). "Exit-poll компании Avangarde показывает, что во втором туре выборов президента Румынии Дан получает 54,9%, Симион - 45,1%. Exit-poll компании CURS показал, что Дан набирает 54,1% голосов, Симион - 45,9%", - передает результаты опросов телеканал. При этом оба результата не учитывают голоса представителей диаспоры, которые могут оказать большое влияние на исход выборов. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://1prime.ru/20250518/vybory-857690924.html
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румыния, выборы, лидер, экзитполл
Политика, РУМЫНИЯ, Выборы, Лидер, экзитполл
Exit poll выявил лидера второго тура выборов президента Румынии
Exit poll: во втором туре выборов президента Румынии лидирует мэр Бухареста Дан
КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, передает телеканал Digi 24.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
"Exit-poll компании Avangarde показывает, что во втором туре выборов президента Румынии Дан получает 54,9%, Симион - 45,1%. Exit-poll компании CURS показал, что Дан набирает 54,1% голосов, Симион - 45,9%", - передает результаты опросов телеканал.
При этом оба результата не учитывают голоса представителей диаспоры, которые могут оказать большое влияние на исход выборов.
МВД Румынии раскрыло данные о количестве нарушений на выборах
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.