https://1prime.ru/20250518/vybory-857692837.html

Симион заявил о победе на выборах в Румынии вопреки данным exit poll

Симион заявил о победе на выборах в Румынии вопреки данным exit poll - 18.05.2025, ПРАЙМ

Симион заявил о победе на выборах в Румынии вопреки данным exit poll

Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T21:39+0300

2025-05-18T21:39+0300

2025-05-18T21:46+0300

политика

румыния

выборы

лидер

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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные exit poll показали его поражение, соответствующее заявление политик сделал на брифинге перед штабом партии. "Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем о победе от имени румынского народа", - сказал Симион в ходе своего первого выступления после закрытия избирательных участков. Ранее сообщалось, что, по результатам exit poll, на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя Симиона.

https://1prime.ru/20250518/vybory-857692542.html

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румыния, выборы, лидер