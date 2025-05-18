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Симион заявил о победе на выборах в Румынии вопреки данным exit poll - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Симион заявил о победе на выборах в Румынии вопреки данным exit poll
Симион заявил о победе на выборах в Румынии вопреки данным exit poll - 18.05.2025, ПРАЙМ
Симион заявил о победе на выборах в Румынии вопреки данным exit poll
Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T21:39+0300
2025-05-18T21:46+0300
политика
румыния
выборы
лидер
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные exit poll показали его поражение, соответствующее заявление политик сделал на брифинге перед штабом партии. "Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем о победе от имени румынского народа", - сказал Симион в ходе своего первого выступления после закрытия избирательных участков. Ранее сообщалось, что, по результатам exit poll, на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя Симиона.
https://1prime.ru/20250518/vybory-857692542.html
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румыния, выборы, лидер
Политика, РУМЫНИЯ, Выборы, Лидер
21:39 18.05.2025 (обновлено: 21:46 18.05.2025)
 
Симион заявил о победе на выборах в Румынии вопреки данным exit poll

Симион заявил о победе на выборах в Румынии, несмотря на данные exit poll

Румыния открывает земельный рынок
Румыния открывает земельный рынок
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные exit poll показали его поражение, соответствующее заявление политик сделал на брифинге перед штабом партии.
"Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем о победе от имени румынского народа", - сказал Симион в ходе своего первого выступления после закрытия избирательных участков.
Ранее сообщалось, что, по результатам exit poll, на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя Симиона.
Страны мира. Румыния
Exit poll выявил лидера второго тура выборов президента Румынии
21:24
 
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