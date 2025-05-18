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Мэр Бухареста лидирует во II туре выборов президента Румынии, сообщила ЦИК
Мэр Бухареста лидирует во II туре выборов президента Румынии, сообщила ЦИК - 18.05.2025, ПРАЙМ
Мэр Бухареста лидирует во II туре выборов президента Румынии, сообщила ЦИК
Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 52,20%, у главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T22:24+0300
2025-05-18T22:24+0300
2025-05-18T22:24+0300
политика
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КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 52,20%, у главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 47,80% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 75% голосов. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). После обработки 75% голосов данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 52,20% голосов, у Симиона - 47,80%. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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румыния, президентские выборы, лидер, цик
Политика, РУМЫНИЯ, президентские выборы, Лидер, ЦИК
Мэр Бухареста лидирует во II туре выборов президента Румынии, сообщила ЦИК
ЦИК: мэр Бухареста лидирует во II туре выборов главы Румынии с 52,2% голосов
КИШИНЕВ, 18 мая - ПРАЙМ. Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 52,20%, у главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 47,80% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 75% голосов.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
После обработки 75% голосов данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 52,20% голосов, у Симиона - 47,80%.
В Госдуме сообщили о готовящемся в Румынии госперевороте
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.