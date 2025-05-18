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Стали известны победители первого тура президентских выборов в Польше - 18.05.2025, ПРАЙМ
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Стали известны победители первого тура президентских выборов в Польше
Стали известны победители первого тура президентских выборов в Польше - 18.05.2025, ПРАЙМ
Стали известны победители первого тура президентских выборов в Польше
Кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий вышли во второй... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T22:26+0300
2025-05-18T22:26+0300
политика
польша
президентские выборы
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ВАРШАВА, 18 мая – ПРАЙМ. Кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий вышли во второй тур выборов президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos. Несколько минут назад завершилось голосование в первом туре выборов президента. В них принимали участие 13 кандидатов. Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник. По данным Ipsos, Тшасковский набрал 30,8% голосов избирателей, а Навроцкий – 29,1%. Это означает, что ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов. На третьем месте расположился Славомир Ментцен, участвовавший в выборах от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (15,4%). Далее следуют спикер сейма Шимон Холовня (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,1%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (5,2%), Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны"(6,2%), Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев (0,1%)" , Иоанна Сенышин от "Левых демократов" (1,3%), Марек Якубяк от "Свободных республиканцев" (0,8%), Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир" (0,4%), беспартийный Артур Бартошевич (0,5%), блогер Кшиштоф Становский (1,3%). Второй тур выборов назначен на 1 июня.
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польша, президентские выборы
Политика, Польша, президентские выборы
22:26 18.05.2025
 
Стали известны победители первого тура президентских выборов в Польше

Exit poll: Тшасковский и Навроцкий вышли во 2-й тур выборов президента Польши

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© flickr.com / Terra Libera
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ВАРШАВА, 18 мая – ПРАЙМ. Кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий вышли во второй тур выборов президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.
Несколько минут назад завершилось голосование в первом туре выборов президента. В них принимали участие 13 кандидатов.
Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
По данным Ipsos, Тшасковский набрал 30,8% голосов избирателей, а Навроцкий – 29,1%. Это означает, что ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
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На третьем месте расположился Славомир Ментцен, участвовавший в выборах от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (15,4%).
Далее следуют спикер сейма Шимон Холовня (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,1%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (5,2%), Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны"(6,2%), Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев (0,1%)" , Иоанна Сенышин от "Левых демократов" (1,3%), Марек Якубяк от "Свободных республиканцев" (0,8%), Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир" (0,4%), беспартийный Артур Бартошевич (0,5%), блогер Кшиштоф Становский (1,3%).
Второй тур выборов назначен на 1 июня.
 
ПолитикаПольшапрезидентские выборы
 
 
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