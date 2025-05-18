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В ХАМАС согласились передать Израилю семь-девять заложников, передает CNN - 18.05.2025, ПРАЙМ
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В ХАМАС согласились передать Израилю семь-девять заложников, передает CNN
В ХАМАС согласились передать Израилю семь-девять заложников, передает CNN - 18.05.2025, ПРАЙМ
В ХАМАС согласились передать Израилю семь-девять заложников, передает CNN
Палестинское движение ХАМАС согласно передать Израилю от семи до девяти заложников из сектора Газа в обмен на ряд условий, в том числе двухмесячное перемирие и... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T20:35+0300
2025-05-18T20:35+0300
политика
хамас
заложники
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС согласно передать Израилю от семи до девяти заложников из сектора Газа в обмен на ряд условий, в том числе двухмесячное перемирие и освобождение 300 палестинских заключенных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя движения. Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что движение ХАМАС, предположительно, изменило свою позицию на переговорах в столице Катара Дохе и вернулось к обсуждению сделки по освобождению израильских заложников. Он объяснил изменение позиции ХАМАС началом началом новой широкомасштабной военной операции Израиля в секторе Газа. "ХАМАС согласилось освободить от семи до девяти израильских заложников в обмен на 60-дневное перемирие и освобождение 300 палестинских заключенных", - говорится в публикации на сайте телеканала. Движение отпустит этих заложников при условии, что подразделения израильской армии будут выведены к восточной границе сектора Газа, добавил собеседник CNN. В мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. Премьер страны Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что целью этой операции является окончательный разгром ХАМАС. На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако о существенном прогрессе в переговорах до настоящего момента не было известно. Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава. В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
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хамас, заложники
Политика, ХАМАС, заложники
20:35 18.05.2025
 
В ХАМАС согласились передать Израилю семь-девять заложников, передает CNN

CNN: в ХАМАС согласились передать Израилю 7-9 заложников в обмен на ряд условий

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС согласно передать Израилю от семи до девяти заложников из сектора Газа в обмен на ряд условий, в том числе двухмесячное перемирие и освобождение 300 палестинских заключенных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя движения.
Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что движение ХАМАС, предположительно, изменило свою позицию на переговорах в столице Катара Дохе и вернулось к обсуждению сделки по освобождению израильских заложников. Он объяснил изменение позиции ХАМАС началом началом новой широкомасштабной военной операции Израиля в секторе Газа.
"ХАМАС согласилось освободить от семи до девяти израильских заложников в обмен на 60-дневное перемирие и освобождение 300 палестинских заключенных", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Движение отпустит этих заложников при условии, что подразделения израильской армии будут выведены к восточной границе сектора Газа, добавил собеседник CNN.
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
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В мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. Премьер страны Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что целью этой операции является окончательный разгром ХАМАС.
На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако о существенном прогрессе в переговорах до настоящего момента не было известно.
Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава.
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
 
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