https://1prime.ru/20250518/zelenskiy-857686464.html

"Шут, уничтоживший нацию": в Турции в ярости от поступков Зеленского

"Шут, уничтоживший нацию": в Турции в ярости от поступков Зеленского - 18.05.2025, ПРАЙМ

"Шут, уничтоживший нацию": в Турции в ярости от поступков Зеленского

Читатели турецкого издания Haber7 резко осудили Владимира Зеленского после недавнего саммита в Албании, в котором также приняли участие европейские лидеры. | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T14:05+0300

2025-05-18T14:05+0300

2025-05-18T14:05+0300

политика

турция

украина

владимир зеленский

албания

европа

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Читатели турецкого издания Haber7 резко осудили Владимира Зеленского после недавнего саммита в Албании, в котором также приняли участие европейские лидеры.Так, один из комментаторов написал, что прямо сейчас весь мир наблюдает за тем, как "клоун" Зеленский уничтожает Украину."Шут, уничтоживший свою нацию и свою страну. Или, короче говоря, Зеленский", — поддержал комментатора другой пользователь.Некоторые пользователи считают, что Зеленский должен непременно понести ответственность за происходящее с Украиной и народом страны. Один из них отметил, что Зеленский должен предстать перед судом за то, что подверг украинцев такому разрушительному конфликту. В конечном итоге пользователи сделали неутешительные выводы"Этот парень погубил свою страну..." — заключил один из комментаторов.В пятницу издание "Украинская правда", ссылаясь на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова, сообщило, что в ходе саммита в Албании глава киевского режима провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. К беседе также присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.Как сообщил телеканал CNN, главной темой обсуждения стали российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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турция

украина

албания

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турция, украина, владимир зеленский, албания, европа