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"Шут, уничтоживший нацию": в Турции в ярости от поступков Зеленского - 18.05.2025, ПРАЙМ
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"Шут, уничтоживший нацию": в Турции в ярости от поступков Зеленского
"Шут, уничтоживший нацию": в Турции в ярости от поступков Зеленского - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Шут, уничтоживший нацию": в Турции в ярости от поступков Зеленского
Читатели турецкого издания Haber7 резко осудили Владимира Зеленского после недавнего саммита в Албании, в котором также приняли участие европейские лидеры. | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T14:05+0300
2025-05-18T14:05+0300
политика
турция
украина
владимир зеленский
албания
европа
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Читатели турецкого издания Haber7 резко осудили Владимира Зеленского после недавнего саммита в Албании, в котором также приняли участие европейские лидеры.Так, один из комментаторов написал, что прямо сейчас весь мир наблюдает за тем, как "клоун" Зеленский уничтожает Украину."Шут, уничтоживший свою нацию и свою страну. Или, короче говоря, Зеленский", — поддержал комментатора другой пользователь.Некоторые пользователи считают, что Зеленский должен непременно понести ответственность за происходящее с Украиной и народом страны. Один из них отметил, что Зеленский должен предстать перед судом за то, что подверг украинцев такому разрушительному конфликту. В конечном итоге пользователи сделали неутешительные выводы"Этот парень погубил свою страну..." — заключил один из комментаторов.В пятницу издание "Украинская правда", ссылаясь на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова, сообщило, что в ходе саммита в Албании глава киевского режима провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. К беседе также присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.Как сообщил телеканал CNN, главной темой обсуждения стали российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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турция, украина, владимир зеленский, албания, европа
Политика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, АЛБАНИЯ, ЕВРОПА
14:05 18.05.2025
 
"Шут, уничтоживший нацию": в Турции в ярости от поступков Зеленского

Читатели турецкого Haber7 раскритиковали Зеленского после саммита в Албании

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВладимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Читатели турецкого издания Haber7 резко осудили Владимира Зеленского после недавнего саммита в Албании, в котором также приняли участие европейские лидеры.
Так, один из комментаторов написал, что прямо сейчас весь мир наблюдает за тем, как "клоун" Зеленский уничтожает Украину.
"Шут, уничтоживший свою нацию и свою страну. Или, короче говоря, Зеленский", — поддержал комментатора другой пользователь.
Некоторые пользователи считают, что Зеленский должен непременно понести ответственность за происходящее с Украиной и народом страны. Один из них отметил, что Зеленский должен предстать перед судом за то, что подверг украинцев такому разрушительному конфликту. В конечном итоге пользователи сделали неутешительные выводы
"Этот парень погубил свою страну..." — заключил один из комментаторов.
В пятницу издание "Украинская правда", ссылаясь на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова, сообщило, что в ходе саммита в Албании глава киевского режима провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. К беседе также присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск.
Как сообщил телеканал CNN, главной темой обсуждения стали российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
"Нет сомнений": в Британии неожиданно высказались о переговорах в Стамбуле
11:40
 
ПолитикаТУРЦИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийАЛБАНИЯЕВРОПА
 
 
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