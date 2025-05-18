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"Игра не удалась": в Раде спрогнозировали мрачный финал для Зеленского
"Игра не удалась": в Раде спрогнозировали мрачный финал для Зеленского - 18.05.2025, ПРАЙМ
"Игра не удалась": в Раде спрогнозировали мрачный финал для Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что у Владимира Зеленского и его команды остаётся все... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T17:44+0300
2025-05-18T17:44+0300
2025-05-18T17:44+0300
политика
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что у Владимира Зеленского и его команды остаётся все меньше шансов сохранить власть."Понятно, что главнейшей задачей Зеленского в Турции было сорвать переговоры, обвинив в этом Россию. Однако эта игра не удалась, и встреча Путина с Трампом стала не дальше, а ближе. А значит, шансы удержать власть тают", — написал депутат в своем Telegram-канале.Он также отметил неадекватное поведение Зеленского, добавив, что тот не способен выдержать критику и позволяет себе эмоциональные выпады, что, по мнению Дубинского, негативно сказывается на отношении к нему со стороны президента США Дональда Трампа.В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной, которые длились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил о договоренности по крупному обмену пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, российская и украинская стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская делегация в ходе встречи выразила заинтересованность во встрече глав государств. Российская сторона приняла это предложение к сведению. По окончании переговоров Мединский заявил, что Россия готова продолжать диалог.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, РОССИЯ, Владимир Мединский, переговоры
"Игра не удалась": в Раде спрогнозировали мрачный финал для Зеленского
Дубинский: у Зеленского и окружения все меньше шансов удержать власть
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что у Владимира Зеленского и его команды остаётся все меньше шансов сохранить власть.
"Понятно, что главнейшей задачей Зеленского в Турции было сорвать переговоры, обвинив в этом Россию. Однако эта игра не удалась, и встреча Путина с Трампом стала не дальше, а ближе. А значит, шансы удержать власть тают", — написал депутат в своем Telegram-канале.
Он также отметил неадекватное поведение Зеленского, добавив, что тот не способен выдержать критику и позволяет себе эмоциональные выпады, что, по мнению Дубинского, негативно сказывается на отношении к нему со стороны президента США Дональда Трампа.
В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной, которые длились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил о договоренности по крупному обмену пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, российская и украинская стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская делегация в ходе встречи выразила заинтересованность во встрече глав государств. Российская сторона приняла это предложение к сведению. По окончании переговоров Мединский заявил, что Россия готова продолжать диалог.
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