https://1prime.ru/20250518/zelenskiy-857690201.html

"Игра не удалась": в Раде спрогнозировали мрачный финал для Зеленского

"Игра не удалась": в Раде спрогнозировали мрачный финал для Зеленского - 18.05.2025, ПРАЙМ

"Игра не удалась": в Раде спрогнозировали мрачный финал для Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что у Владимира Зеленского и его команды остаётся все... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T17:44+0300

2025-05-18T17:44+0300

2025-05-18T17:44+0300

политика

украина

владимир зеленский

рада

россия

владимир мединский

переговоры

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что у Владимира Зеленского и его команды остаётся все меньше шансов сохранить власть."Понятно, что главнейшей задачей Зеленского в Турции было сорвать переговоры, обвинив в этом Россию. Однако эта игра не удалась, и встреча Путина с Трампом стала не дальше, а ближе. А значит, шансы удержать власть тают", — написал депутат в своем Telegram-канале.Он также отметил неадекватное поведение Зеленского, добавив, что тот не способен выдержать критику и позволяет себе эмоциональные выпады, что, по мнению Дубинского, негативно сказывается на отношении к нему со стороны президента США Дональда Трампа.В пятницу в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной, которые длились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил о договоренности по крупному обмену пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, российская и украинская стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская делегация в ходе встречи выразила заинтересованность во встрече глав государств. Российская сторона приняла это предложение к сведению. По окончании переговоров Мединский заявил, что Россия готова продолжать диалог.

https://1prime.ru/20250518/zelenskiy-857686464.html

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украина, владимир зеленский, рада, россия, владимир мединский, переговоры