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Зеленский снова попросил Трампа о военно-промышленной помощи
Зеленский снова попросил Трампа о военно-промышленной помощи - 18.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский снова попросил Трампа о военно-промышленной помощи
Владимир Зеленский снова просит президента США Дональда Трампа о военно-промышленной помощи, соответствующее письмо со своими предложениям он направил главе... | 18.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-18T19:59+0300
2025-05-18T19:59+0300
2025-05-18T19:59+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
просьба
военная помощь украине
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МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский снова просит президента США Дональда Трампа о военно-промышленной помощи, соответствующее письмо со своими предложениям он направил главе Белого дома. Как сообщили в офисе Зеленского, в письме содержатся новые предложения о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, а также торговле. "(Зеленский – ред.) отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского по итогам его встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
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владимир зеленский, дональд трамп, просьба, военная помощь украине
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Просьба, военная помощь Украине
Зеленский снова попросил Трампа о военно-промышленной помощи
Зеленский направил Трампу письмо с просьбой о военно-промышленной помощи
МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский снова просит президента США Дональда Трампа о военно-промышленной помощи, соответствующее письмо со своими предложениям он направил главе Белого дома.
Как сообщили в офисе Зеленского, в письме содержатся новые предложения о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, а также торговле.
"(Зеленский – ред.) отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского по итогам его встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.
СМИ назвали главную тему звонка Зеленского и лидеров ЕС Трампу
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.