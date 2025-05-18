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Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул питомца

Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул питомца - 18.05.2025, ПРАЙМ

Юрист предупредил о штрафе за неправильный выгул питомца

За нарушение правил выгула домашних животных граждан могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России... | 18.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-18T03:03+0300

2025-05-18T03:03+0300

2025-05-18T03:03+0300

бизнес

общество

иван соловьев

собаки

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. За нарушение правил выгула домашних животных граждан могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.В России действуют требования к содержанию домашних животных. Они установлены статьей 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".В частности, там сказано, что при выгуле должна обеспечиваться безопасность граждан, других животных, а также сохранность имущества физических и юридических лиц.По словам Соловьева, во время выгула домашних животных (кроме собак-проводников, помогающих людям с ограниченными возможностями по зрению) следует придерживаться следующих правил:Потенциально опасную собаку запрещено выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение - если она находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. При входе на территорию должна быть надпись, предупреждающая о наличии потенциально опасной собаки.Перечень таких пород утвержден Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 29 июля 2019 г. № 974 "Об утверждении перечня потенциально опасных собак"). В него входят:"За несоблюдение требований к содержанию животных грозит предупреждение или административный штраф: для граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; для должностных лиц от 5 до 15 000 рублей; для юридических лиц от 15 до 30 000 рублей", - указал юрист.Согласно гражданскому законодательству, домашнее животное является имуществом гражданина. Поэтому за вред, причиненный домашним животным, ответственность несет его хозяин. Это может быть компенсация морального ущерба, если животное кого-то напугало, материального ущерба в случае причинения животным вреда имуществу или здоровью, а также упущенная выгода пострадавшей стороны, говорит Соловьев.Если владелец собаки умышленно натравил животное на человека, отвечать придется по статьям УК РФ в зависимости от тяжести наступивших последствий, заключил эксперт.

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бизнес, общество , иван соловьев, собаки