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Московский суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Московский суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей
Московский суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей - 19.05.2025, ПРАЙМ
Московский суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T18:20+0300
2025-05-19T18:21+0300
происшествия
москва
суд
apple
штраф
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина. Ранее в понедельник этот же суд штрафовал компанию за пропаганду ЛГБТ* по трем аналогичным протоколам, по каждому из которых был назначен штраф в 2,5 миллиона рублей. Всего их было семь. Рассмотрение протоколов в отношении Apple проходило в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений. На закрытии настаивал юрист компании, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов. Подробностями в суде поделиться отказались, юрист компании воздержалась от комментариев, другая сторона отсутствовала на заседании.* Признано экстремистским и запрещено территории России.
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москва, суд, apple, штраф
Происшествия, МОСКВА, суд, Apple, штраф
18:20 19.05.2025 (обновлено: 18:21 19.05.2025)
 
Московский суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаставка на экране смартфона компании Apple
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина.
Ранее в понедельник этот же суд штрафовал компанию за пропаганду ЛГБТ* по трем аналогичным протоколам, по каждому из которых был назначен штраф в 2,5 миллиона рублей. Всего их было семь.
Рассмотрение протоколов в отношении Apple проходило в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений.
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На закрытии настаивал юрист компании, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов.
Подробностями в суде поделиться отказались, юрист компании воздержалась от комментариев, другая сторона отсутствовала на заседании.
* Признано экстремистским и запрещено территории России.
 
ПроисшествияМОСКВАсудAppleштраф
 
 
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