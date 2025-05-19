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Московский суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей

Московский суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей - 19.05.2025, ПРАЙМ

Московский суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T18:20+0300

2025-05-19T18:20+0300

2025-05-19T18:21+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей",- огласила решение судья Александра Анохина. Ранее в понедельник этот же суд штрафовал компанию за пропаганду ЛГБТ* по трем аналогичным протоколам, по каждому из которых был назначен штраф в 2,5 миллиона рублей. Всего их было семь. Рассмотрение протоколов в отношении Apple проходило в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений. На закрытии настаивал юрист компании, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов. Подробностями в суде поделиться отказались, юрист компании воздержалась от комментариев, другая сторона отсутствовала на заседании.* Признано экстремистским и запрещено территории России.

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