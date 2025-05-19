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ГК "Абрау-Дюрсо" нарастила общий объем продаж на 18 процентов - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/abrau-dyurso-857723861.html
ГК "Абрау-Дюрсо" нарастила общий объем продаж на 18 процентов
ГК "Абрау-Дюрсо" нарастила общий объем продаж на 18 процентов - 19.05.2025, ПРАЙМ
ГК "Абрау-Дюрсо" нарастила общий объем продаж на 18 процентов
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в 2024 году увеличила общий объем продаж в 2024 году на 18%, до рекордных 66,862 миллиона бутылок, сообщили в компании. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T18:23+0300
2025-05-19T18:23+0300
экономика
абрау-дюрсо
продажи
рост
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в 2024 году увеличила общий объем продаж в 2024 году на 18%, до рекордных 66,862 миллиона бутылок, сообщили в компании. "По итогам 12 месяцев 2024 года общий объем продаж составил рекордные 66,862 миллиона бутылок, что на 18% превышает показатель 2023 года, из них собственного производства - 66,063 миллиона бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что также на 18% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что выручка компании по МСФО в 2024 году выросла на 26%, до 15,798 миллиарда рублей (12,525 миллиарда рублей в 2023 году). Кроме того, чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,837 миллиарда рублей по сравнению с 1,281 миллиарда рублей в 2023 году. Показатель EBITDA вырос на 51%, достигнув рекордного для ГК "Абрау-Дюрсо" уровня в 4,307 миллиарда рублей против 2,857 миллиарда рублей в 2023 году. "Прошедший год доказал, что даже в сложных экономических условиях можно достигать высоких результатов с верно выбранной стратегией и сильной командой. Синергия различных направлений бизнеса, развитие собственной ресурсной базы и ориентации на развитие продаж более маржинальных продуктов позволили укрепить лидерские позиции группы компаний "Абрау-Дюрсо" на рынке", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Абрау-Дюрсо" Елены Зарицкой. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущая историю с 1870 года, выпускает игристые и тихие вина, а также сидр, крепкий алкоголь, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду.
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абрау-дюрсо, продажи, рост
Экономика, Абрау-Дюрсо, продажи, рост
18:23 19.05.2025
 
ГК "Абрау-Дюрсо" нарастила общий объем продаж на 18 процентов

ГК "Абрау-Дюрсо": общий объем продаж в 2024 г вырос на 18%, до 66,9 млн бутылок

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в 2024 году увеличила общий объем продаж в 2024 году на 18%, до рекордных 66,862 миллиона бутылок, сообщили в компании.
"По итогам 12 месяцев 2024 года общий объем продаж составил рекордные 66,862 миллиона бутылок, что на 18% превышает показатель 2023 года, из них собственного производства - 66,063 миллиона бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что также на 18% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выручка компании по МСФО в 2024 году выросла на 26%, до 15,798 миллиарда рублей (12,525 миллиарда рублей в 2023 году).
Кроме того, чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,837 миллиарда рублей по сравнению с 1,281 миллиарда рублей в 2023 году. Показатель EBITDA вырос на 51%, достигнув рекордного для ГК "Абрау-Дюрсо" уровня в 4,307 миллиарда рублей против 2,857 миллиарда рублей в 2023 году.
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"Прошедший год доказал, что даже в сложных экономических условиях можно достигать высоких результатов с верно выбранной стратегией и сильной командой. Синергия различных направлений бизнеса, развитие собственной ресурсной базы и ориентации на развитие продаж более маржинальных продуктов позволили укрепить лидерские позиции группы компаний "Абрау-Дюрсо" на рынке", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Абрау-Дюрсо" Елены Зарицкой.
Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущая историю с 1870 года, выпускает игристые и тихие вина, а также сидр, крепкий алкоголь, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду.
 
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