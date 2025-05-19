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Россия увеличила экспорт подсолнечного масла в Сингапур в 11 раз
Россия увеличила экспорт подсолнечного масла в Сингапур в 11 раз - 19.05.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт подсолнечного масла в Сингапур в 11 раз
Российские поставки подсолнечного масла в Сингапур за январь-апрель 2025 года составили около 11,4 тысячи тонн, что в 11 раз больше по сравнению с самым крупным | 19.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российские поставки подсолнечного масла в Сингапур за январь-апрель 2025 года составили около 11,4 тысячи тонн, что в 11 раз больше по сравнению с самым крупным объемом экспорта в 2020 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, в период январь-апрель 2025 года Россия экспортировала в Сингапур около 11,4 тысячи тонн подсолнечного масла. В сравнении с самым крупным объемом поставок, зафиксированным в 2020 году, экспорт вырос более чем в 11 раз. Ранее ввоз в эту республику Юго-Восточной Азии был незначительным и не превышал одной тысячи тонн", - говорится в сообщении. Там отметили, что в 2025 году Россия также отправляла на экспорт в Сингапур воду без сахара (более 900 тонн), воду с сахаром (более 40 тонн), зерновые и другую продукцию АПК. За весь 2024 год поставки российской продукции АПК составили чуть более 1,3 тысячи тонн. "Текущие объемы экспорта подсолнечного масла в Сингапур далеко не предел - у России есть все возможности для дальнейшего наращивания поставок и укрепления своих позиций на этом относительно новом и перспективном рынке", - заключили в "Агроэкспорте".
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Экономика, Бизнес, СИНГАПУР, РФ, Агроэкспорт, Минсельхоз
Россия увеличила экспорт подсолнечного масла в Сингапур в 11 раз
"Агроэкспорт": Россия увеличила экспорт подсолнечного масла в Сингапур в 11 раз
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российские поставки подсолнечного масла в Сингапур за январь-апрель 2025 года составили около 11,4 тысячи тонн, что в 11 раз больше по сравнению с самым крупным объемом экспорта в 2020 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, в период январь-апрель 2025 года Россия экспортировала в Сингапур около 11,4 тысячи тонн подсолнечного масла. В сравнении с самым крупным объемом поставок, зафиксированным в 2020 году, экспорт вырос более чем в 11 раз. Ранее ввоз в эту республику Юго-Восточной Азии был незначительным и не превышал одной тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Там отметили, что в 2025 году Россия также отправляла на экспорт в Сингапур воду без сахара (более 900 тонн), воду с сахаром (более 40 тонн), зерновые и другую продукцию АПК. За весь 2024 год поставки российской продукции АПК составили чуть более 1,3 тысячи тонн.
"Текущие объемы экспорта подсолнечного масла в Сингапур далеко не предел - у России есть все возможности для дальнейшего наращивания поставок и укрепления своих позиций на этом относительно новом и перспективном рынке", - заключили в "Агроэкспорте".
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