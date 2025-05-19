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Российский рынок акций начал утро с ощутимого роста - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/aktsii-857697206.html
Российский рынок акций начал утро с ощутимого роста
Российский рынок акций начал утро с ощутимого роста - 19.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций начал утро с ощутимого роста
Российский рынок акций ощутимо прибавляет в начале утренней сессии понедельника, тестируя ключевой уровень 2 900 пунктов по основному индексу, следует из данных | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T08:04+0300
2025-05-19T08:04+0300
экономика
рынок
торги
акции
мосбиржа
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо прибавляет в начале утренней сессии понедельника, тестируя ключевой уровень 2 900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск увеличивался на 2,02%, до 2 897,65 пункта, минутами ранее он максимально поднимался до 2 905 пунктов. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, торги, акции, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа
08:04 19.05.2025
 
Российский рынок акций начал утро с ощутимого роста

Российский рынок акций растет до 2900 пунктов в начале утренней сессии

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо прибавляет в начале утренней сессии понедельника, тестируя ключевой уровень 2 900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск увеличивался на 2,02%, до 2 897,65 пункта, минутами ранее он максимально поднимался до 2 905 пунктов.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Российский рынок акций вырос за сессию, но снизился за неделю
16 мая, 19:05
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииМосбиржа
 
 
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